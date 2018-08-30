Покушение на Ленина: 100 лет загадок

А в августе 1918-го, после допросов в Кремле, которые так ничего не прояснили, Каплан расстреляли и потом тело ее сожгли в железной бочке. Позже ходили упорные слухи, что она осталась жива: Ленин лично приказал ее помиловать. В тридцатые годы ее якобы видели в Бутырках, где она работала библиотекаршей, на Соловках, на Колыме, в других лагерях… Это всего лишь миф. Сохранились воспоминания бывшего коменданта Кремля, балтийского матроса Малькова, чудом уцелевшего в мясорубке сталинского "большого террора", который вместе с латышскими стрелками лично расстреливал Фанни Каплан. На шум прибежал также пролетарский поэт Демьян Бедный, живший тогда в Кремле и пожелавший стать свидетелем расстрела. Наконец, в "Еженедельнике ВЧК", где был приведен расстрельный список из 90 фамилий, под номером 33 значилось: "Каплан, за покушение на тов. Ленина, правая эсеровка…"

Пули, гильзы, свидетели покушения

Буквально сразу после покушения пошли также разговоры, что стреляла вовсе не Каплан, что заговорщиков было больше… С годами появились самые разные версии: что покушение на Ленина организовал его брат Дмитрий Ульянов, с которым у Фанни Каплан был роман, что у истоков заговора стоял стремившийся убрать соперника Яков Свердлов, сестра которого якобы дружила с Каплан, и так далее…

Слухи эти подкреплялись тем, что, по существу, серьезного следствия никто не проводил. Правда, опросили 17 свидетелей, но они, включая шофера Ленина Гиля, путались в показаниях. Кто-то слышал три выстрела, кто-то — четыре. Один из свидетелей говорил, что Каплан стреляла в упор, другой — что она пряталась за мальчиком, оказавшимся рядом с Лениным, третий — что стояла на расстоянии 15-20 шагов от вождя…

Браунинг, из которого стреляли, вообще не нашли. Пришлось давать объявление в "Известиях". После чего некий рабочий Кузнецов принес пистолет, сказав, что подобрал его на месте покушения и унес с собой как дорогую реликвию. Браунинг был семизарядный, в магазине оставались четыре патрона, на месте покушения нашли четыре гильзы. Итого — восемь. Значит, стрелял кто-то еще?

Загадка разрешилась просто: семь патронов были в магазине, еще один — уже дослан в патронник. Следствие разобралось в этом довольно быстро. Кстати, разговоры о том, что одна из пуль, позже извлеченная из тела Ленина, была другого калибра, чем пули браунинга, ничем не подтверждаются. Тот же калибр — 7,65. Более того: уже в 1990-е годы провели баллистическую экспертизу, которая показала, что извлеченные из тела Ленина пули выпущены именно из этого пистолета. Добавим еще, что пули не были отравленными, как это утверждается уже многие годы. Да и какой кураре выдержал бы температуру пороховых газов 2500 градусов в канале ствола во время выстрела?

Брат Ленина, Яков Свердлов и другие подозреваемые

Что касается других довольно популярных версий, то они тоже не выдерживают критики. Роман Фанни Каплан с Дмитрием Ульяновым, который якобы имел место в Евпатории, в санатории для бывших политкаторжан, выдуман: они были в этом санатории в разное время. С сестрой Свердлова Каплан была едва знакома, да и ничего не говорит о том, что между Лениным и Свердловым были какие-то серьезные конфликты, даже по поводу очень спорного в кругах большевиков Брестского мира. Версию о том, что в Ленина вообще никто не стрелял, что все это было инсценировкой для оправдания "красного террора", и Ильич, падая, просто сломал руку, даже не стоит обсуждать. В поисках поводов для террора большевики никогда не затруднялись.

И все же какие-то аспекты остаются неясными. Многие сомневаются: как могла полуслепая, больная, не имеющая опыта обращения с оружием Каплан совершить покушение на вождя, которого к тому же почему-то послали на завод Михельсона без охраны? На последний вопрос ответить легко: не охраняли тогда ни вождей, ни царей. Вспомним, скажем, что одно из покушений на Александра II (покушение Каракозова) предотвратила не охрана, а случайный прохожий.

Со зрением у Каплан действительно было плохо. Но стреляла она в упор, промахнуться было трудно. И с оружием бывшая анархистка умела обращаться. Ее и полиция задержала в 1906 году с револьвером. Что касается возможных соучастников Каплан, подстраховывавших ее во время покушения на Ленина, то по этому поводу тоже существуют разные версии. Называют даже конкретные имена. Сначала заподозрили кастеляншу Павловской больницы Попову, которая после митинга заговорила с Лениным у машины и задержала его. Ее ранило — скорее всего, выстрелом Гиля, шофера Ленина. Но Попова явно оказалась не причем, и ее сразу отпустили. Устроили Каплан очную ставку с арестованным английским послом Локкартом, которого подозревали в организации заговора: вдруг они связаны? Тоже ничего.

Организатор покушения — большевистский провокатор?

Позже, в 1922 году, о том, как он организовывал покушение на Ленина, на суде над эсерами подробно рассказал боевик Григорий Семенов. Но какие-то детали его тогдашних показаний явно не стыкуются. Скорее всего, он был большевистским провокатором. ЧК даже посылала его за границу — дискредитировать одного из лидеров эмиграции Бориса Савинкова. "Семенову верить нельзя, — убежден российский историк, доктор исторических наук, профессор Константин Морозов. — За (…) показаниями, данными в 1921-1922 годах, отчетливо видна рука чекистов и руководителей большевистской партии, которым нужно было во что бы то ни стало очернить эсеровскую партию".