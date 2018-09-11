11.09.2018, 15:08

Поклонскую собираются лишить поста в комитете Госдумы за отказ поддержать пенсионную реформу

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Интерфакс
EST
Natalja Poklonskaja
Natalja PoklonskajaFoto: Taras Litvinenko, RIA Novosti

В руководстве фракции "Единая Россия" в Госдуме подтвердили намерение сделать оргвыводы в отношении члена этой фракции Натальи Поклонской в связи с нарушением фракционной дисциплины — ее отказом проголосовать за проект закона о повышении пенсионного возраста.

"Наша позиция не изменилась: обсудим на заседании фракции и подготовим решение об освобождении ее от поста заместителя председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции", — сообщил "Интерфаксу" во вторник источник в руководстве фракции.

Что касается ее второго поста — руководителя комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе, предоставляемых депутатами Госдумы, — вопрос о целесообразности снятия с него Поклонской пока обсуждается. "Окончательного решения еще нет", — сообщили агентству. "Есть опасения, что Наталья Владимировна будет трактовать это решение, в случае его принятия, как некую "расправу" с ней — поскольку она, якобы, активно борется с коррупцией и кому-то мешает. Это, конечно, не так. Но мы видим, что предпосылки к тому, чтобы объяснять ситуацию именно таким образом, уже есть", — пояснил представитель парламентского большинства.

Как ранее сообщал "Интерфакс", вопрос об ответственности Поклонской, вопреки решению фракции проголосовавшей в первом чтении против законопроекта о повышении возраста выхода на пенсию, предполагалось рассмотреть, когда депутаты соберутся после каникул на осеннюю сессию. Во вторник сессия открылась.

Госдума 19 июля приняла в первом чтении правительственный законопроект об изменениях в пенсионное законодательство, в том числе, по повышению пенсионного возраста. Поклонская стала единственным депутатом от парламентского большинства, которая высказалась "против" при голосовании за законопроект. Остальные единороссы — 328 депутатов — были за, восемь членов фракции участия в голосовании не принимали.

Во фракции "Единая Россия" в тот же день заявили, что намерены разобраться, почему Поклонская голосовала против, несмотря на решение "Единой России" о консолидированной поддержке документа.

"Конечно, мы обязательно этот вопрос обсудим, потому что было принято решение президиума генерального совета партии "Единая Россия", согласованное с председателем (премьером Дмитрием Медведевым — ИФ), о консолидированной поддержке данного "пакета"; соответственно, было решение президиума фракции о консолидированном голосовании", — сказал тогда руководитель фракции, вице-спикер Госдумы Сергей Неверов.

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