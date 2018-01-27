27.01.2018, 14:40

Поклонская пригласила Трампа в Крым

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Gazeta.ru
EST
2429682
2429682Foto: Konstantin Mihalchevsky, RIA Novosti

Депутат Госдумы России Наталья Поклонская в ответ на американские санкции пригласила президента США Дональда Трампа посетить Крым, сообщает РИА ”Новости”.

”Вот, к примеру, хотел бы господин Дональд Трамп пригласить меня на деловой ужин, но не сможет из-за своих же санкций. И будет довольствоваться лишь утренним кофе с кандидатом в президенты Ксенией Собчак. А я в отличие от президента США приглашаю его в солнечный российский Крым”, — сказала Поклонская.

Она добавила, что безопасность Трампу готов гарантировать дивизион зенитного ракетного комплекса С-400 ”Триумф”, развернутый в Крыму.

Поклонская поделилась, что воспринимает санкции исключительно как позитивную оценку своей работы во благо родины.

Ранее минфин США сообщил о расширении санкций в отношении России из-за ситуации на Украине.

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