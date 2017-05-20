Поклонская предложила проверить фонд Навального на коррупцию

Глава комиссии Госдумы России по контролю за достоверностью сведений о доходах Наталья Поклонская предложила провести проверку Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального и российского отделения Transparency International.

"Может быть, не мешало бы и их проверить на коррупцию. Потому что, как говорят, на воре и шапка горит. Может, они поэтому и громче всех кричат", — сказала экс-прокурор Крыма в интервью RNS.

По мнению Поклонской, работа подобных организаций может угрожать спокойствию страны.

В то же время она подчеркнула, что у нее нет "черного списка" организаций, от которых она не стала бы принимать жалобы.

"Нельзя будоражить общество, нельзя играть и использовать какую-то ситуацию — даже коррупционную — для своих нечистых целей. Но если информация поступит официально на мое имя, в том числе от ФБК, конечно же, я в установленном порядке ее рассмотрю", — заявила она.

"Отчего бы не проверить. Но тут такое дело: согласно определению коррупции […], оное действие требует наличия "незаконного использования должностных полномочий". Пытаюсь понять, откуда эти должностные полномочия у нас вдруг взяли и выросли внезапно", — прокомментировала слова Поклонской председатель правления организации Transparency International Елена Панфилова.

Фонд борьбы с коррупцией и Transparency International неоднократно публиковали расследования о предполагаемой коррупционной деятельности российских чиновников, в том числе и высших должностных лиц.

Правоохранительные органы обычно на эти расследования не реагируют, а представители властей называют их заказными.