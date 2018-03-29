"Пока это бензозаправка с атомной бомбой". Какой видит Россию шведский журналист, изучающий ее 50 лет

Журналист Малкольм Дикселиус впервые приехал в Москву в 1969 году. От него шведы узнавали о жизни Советского союза, получали новости про перестройку и последующий развал страны, он общался с Горбачевым и Ельциным, сыграл роль шведа в "Бандитском Петербурге", снимал фильмы про криминальную Россию, советских хоккеистов, Анну Политковскую и основателя ИКЕА, лично знаком с королем Швеции. Сегодня он работает в области документалистики и читает лекции о России на Западе. Его взгляд на события в современной России — точка зрения человека со стороны, но хорошо знающего и любящего страну.

Первые уроки русского языка Дикселиус получил во время службы в армии военным переводчиком — там ему поставили условие добавить к свободному английскому еще какой-то нужный язык, вроде литовского, латышского, польского… Малкольм выбрал русский. Среди преподавателей был латыш, который после второй мировой бежал в Швецию.

В 1969 году в роли турлидера группы молодых американцев Малкольм месяц колесил по СССР — Питер, Москва, Орел, Киев, Львов. "Помню, мы впервые пересекли границу СССР и разбили палатки прямо на берегу Финского залива в тот же день, когда американский астронавт высадился на Луну. Советские люди были вдохновлены космической гонкой и восхищались Америкой. Рабочие на полях вдоль дорог, аплодировали нашему бусику с американским флагом, позже нам разрешили пройти в Эрмитаж вне очереди, как VIP-гостям. Мы совершенно не ожидали такого восхищения Америкой во времена Холодной войны".

В 1975 году Малкольм приехал в Москву уже корреспондентом шведского ТВ: сперва практикантом, а с 79-го по 84-й годы работал самостоятельно — преимущественно из столиц. "Помню, я прибыл в Москву прямо перед Олимпиадой-80. Вторжение советских войск в Афганистан привело тогда к бойкоту Игр сборной США и других стран. Для меня же, как шведского корреспондента, самым нервным испытанием была тема whiskey-on-the-rocks — история с советской подводной лодкой (в НАТО лодки этой серии называли whiskey), которая села на мель около шведской военно-морской базы в Карлскроне в 1981 году. В тот момент было ощущение неизбежности военного конфликта Швеция-СССР, к счастью, обошлось.

После нескольких лет в Швеции я снова вернулся в Россию, когда началась лихорадка вокруг Горбачева. Своими глазами увидел распад СССР, побывал на всех баррикадах и, наконец-то, поездил по России, ведь в советское время передвижения иностранцев были жестко ограничены. "Тогда с 90 по 93-й годы мы были в пути круглосуточно, — вспоминает Малкольм. — Посмотрели бывшие "закрытые города", провинцию, деревню…".

В 93-м Малкольм увлекся документальным кино. "Тогда у меня появилась уникальная возможность присоединиться к двум русским арктическим экспедициям по Северному морскому пути, включая мыс Челюскин и остров Врангеля — этот опыт незабываем". Малкольм снял несколько фильмов про Россию. Первым был Russian Mafia. Партнером шведа в этом проекте стал молодой репортер из Санкт-Петербурга Андрей Константинов, с которым они также вместе написали две книги об оргпреступности. Когда по сценарию Константинова был снят сериал "Бандитский Петербург" с Домогаровым, роль шведского продюсера ТВ в серии "Крах Антибиотика" сыграл Малкольм Дикселиус.

В 2004 году вышел получивший много международных наград фильм CCCP Hockey — про судьбу пятерки великих хоккеистов Фетисова, Касатонова, Ларионова, Макарова и Крутова, а также их тренера Виктора Тихонова, который долгое время руководил рижским "Динамо". Большой резонанс получили картины Дикселиуса про Анну Политковскую и основателя ИКЕА Ингмара Кaмпрада…

Последнее время Малкольм больше занимается продюсированием и консультированием в постсоветских странах. В Россию наведывается регулярно: читает лекции и просто наслаждается страной, например, сплавляясь всей семьей по Волге. Его взгляд на российские реальности наполнен глубоким пониманием процессов и одновременно огранен свойственной жителям Скандинавии логичностью, рациональностью и практичностью.

- В 70-х и 80-х вы предполагали, что Советский Союз распадется?

- Не было ни малейшего ощущения! И не только у меня. В августе 1989 года, как начальник международной службы шведского ТВ, я проводил опрос 25 сотрудников. Прописал разные возможные и малореальные сценарии 90-х годов: разделение Кореи, третья мировая война, разрушение Берлинской стены… Распад СССР ни мне, ни кому другому даже в голову тогда не пришел. Забавно, что прогноз разрушения стены собрал тогда минимальный рейтинг, а стена рухнула уже через три месяца, после чего сыпаться начало все, как карточный домик. Это лишний раз доказывает: глобальные процессы зачастую непредсказуемы и случаются очень быстро.

Когда после пяти лет отсутствия я в начале 90-х приехал в Москву, было ясно, что страны Балтии вырвутся… Больше всего опасались, что процесс будет кровавым. Помню, когда я поехал в Ригу на подмогу нашему корреспонденту, который до того отснял кровавые события в Вильнюсе, я впервые взял с собой шведского оператора — казалось, что русскому там будет опаснее. В Ригу я попал наутро после стрельбы, которую успел заснять мой коллега, а потом я отправился в Таллин, Приднестровье, Карабах. Был и в Москве, конечно, во время ключевых событий 91-го и 93-го годов.

- Общались ли вы лично с российскими лидерами? Какое они оставили впечатление?

- С Горбачевым мы разговаривали пару часов, незадолго до выборов 96-го года. Я бы его сравнил с Джимми Картером. Также человек добрый и хороший, плохой президент, но неплохой экс-президент, что тоже важно. Очевидно, это не тот лидер, который может управлять огромной и непростой страной. Он очень несовременный и живет прошлым, хоть у него и есть демократические инстинкты.

С Ельциным я лично познакомился, когда он уже был отстранен от власти — перед первыми президентскими выборами. Был у него дома, пили чай с его дочерью, да и потом пересекались. Человек он импульсивный и непредсказуемый, но с невероятным даром оратора и умением общаться с людьми. Его речь в 91-м после падения путча — одна из лучших. Думаю, она спасла страну от потока крови. Еще он запомнился тем, что был единственным публичным лидером, который признавал, когда в чем-то не разбирался и доверял специалистам. Например, переход на рыночную экономику, который он доверил команде Гайдара.

- Согласны ли с версией, что проблемы с демократией в России начались, когда сторонники Ельцина искусственно не дали победить на выборах Зюганову и протолкнули своего кандидата на второй срок? Многие считают, нахлебались бы тогда коммунизма — демократия бы восторжествовала.

- По-моему, раньше: первой большой ошибкой стала стрельба по Белому дому в 93-м году. Ельцин потерял терпение. Да, он был народом избранным президентом, а его противники вели себя очень недемократично, но тут он сам нарушил демократическую процедуру — он должен был вывести противников законным путем, а не пушками. Тогда в 1996 году не сложилась бы такая угроза коммунистов.

Конечно, выборами 1996 года похвастаться нельзя. К тому времени уже сложился определенный вид управляемой демократии. Да и сам Ельцин чувствовал себя ужасно — он был раздут, как надувная кукла, перенес пять операций на сердце и ко второму туру почти не мог ходить самостоятельно. Его снимали, как будто он баллотируется в участке, а на самом деле съемки проходили дома — я тому был свидетель. На мои вопросы о здоровье Ельцина ответили: тш-ш-ш! Все боялись, что он умрет, а президентом станет Черномырдин. Думаю, если 96-м прошли бы коммунисты, они вряд ли бы полностью отказались от рыночной экономики (плановое хозяйство рухнуло), а значит, могли бы задержаться надолго.

- Путина вы как рано заприметили?

- Мы и его упустили за такими яркими фигурами как Чубайс и Греф. Путиным мы стали интересоваться лишь, когда он стал премьером в 99-м году. Вспомнилось, что раньше он был в Петербурге, серым кардиналом Собчака, и тоже тогда его совершенно затмевала яркая личность мэра.

Я и до сих пор думаю, что возвышение Путина — чистая случайность. Они примеряли на эту роль других, более сильных, но сошлись общей средней кандидатуре — обычном трезвомыслящем чиновнике (так думали). И поначалу он всех устраивал. Ратовал даже за вхождение России в НАТО, рыночную экономику, обещал бороться с коррупцией… В то время в России было такое сильное неравенство между богатыми и бедными регионами, что многие хотели некого усиления центральной власти и упорядочивания. И он это делал.

В отличие от Ельцина, который всегда хотел доминировать в парламенте и нажил себе оппозицию, Путин все время искал компромисс, чтобы перетащить на свою сторону оппонентов (в том числе и коммунистов) и создать здоровое большинство. В свои первые 6-8 лет провел важные для экономики законы. Нефть приносила хорошие деньги, экономическая команда Кудрина успешно их распределяла, все работало.

Тогда Кремль тесно контактировал с НАТО. После атаки на башни-близнецы в США 11 сентября 2009 года, Путин первым из мировых лидеров высказал солидарность с американцами. И если его рейтинг после невнятных комментариев по подводной лодке "Курск" был низким, то тут он проявил себя настоящим лидером. Он думал, что это момент, когда американцы почувствуют: Россия им нужна как равноправный союзник против мирового терроризма.

- Но бесчувственные американцы так и не почувствовали?

- Случились вещи, которые быстро обрушили доверие между Россией и Западом. Все началось с Косово. НАТО бомбардировало Сербию без санкции ООН и согласования с Россией. Для российских лидеров это было оскорбление и даже угроза. Создалось ощущение, что если Чечня снова начнет воевать, то НАТО без рассуждений начнет бомбить и объявлять Чечню независимой страной. Кремль решил препятствовать такому развитию событий.

Следующим обманом стала Ливия. Когда Каддафи начал свои кровавые акции против гражданского населения, на Россию оказали большой прессинг, чтобы она в Совбезе ООН согласилась остановить войну. И тут Саркози решил, что у него карт-бланш делать что угодно. Вместо того чтобы остановить Каддафи, он его убил. Россия снова почувствовала себя заложницей ситуации — с ней этого не обговаривали. Американцы тогда молчаливо одобрили сделанное. Те беспорядки, которые до сих пор существуют в Ливии — результат глупых западных держав, которые ничего не понимают в обстановке на Ближнем Востоке и Севере Африки.

В итоге в "арабскую весну" Россия стоит в стороне — она против поддержки гражданского населения и предупреждает, что если революция начнется в Сирии, будет на стороне действующего избранного президента. И вот они видят, что Обама не хочет особо вмешиваться в события в Сирии, Конгресс — тоже, а тем временем экстремистские силы — на гране победы, Асад ослаблен… Россия решает действовать. Все равно ее наказывают из-за Крыма, так что хуже не будет. Зато есть шанс показать, что мы великая держава с военной мощью, которая способна на военную операцию вне своих границ. Без особых человеческих потерь и недорого. Правда, противник был довольно слабый: у ИГИЛ нет зенитных пушек.

России не нравится Башар Асад, она охотно бы от него избавилась, но одновременно ей нужны гарантии, что его преемник не будет экстремистом. Тут Россия будет действовать вместе с Ираном.

- Вы признаете, что у России есть объективные причины для обиды на Запад?

- В какой-то мере. Яркий тому пример — экс-премьер и министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт. Хороший знаток России. Когда он был полномочным представителем ЕС в Боснии и участвовал в мирных переговорах и считал своей миссией все время напоминать американцам не забывать о согласованиях с Россией — об этом он писал в своей книге. В те годы Россия была очень слабой, но могла делать всякие каверзы, если бы чувствовала себя не у дел в своей зоне интересов. Бильдт тогда правильно рассчитал, и, в конце концов, россияне подписали Дейтонские соглашения (1995 год) — их участие было конструктивным.

Но мне трудно понять того же министра иностранных дел Швеции, который летит в Киев и стоит на баррикадах, а до того — поддерживает Саакашвили в Южной Осетии, где (об этом пишет и ООН) грузинский лидер вел себя крайне рискованно и неконструктивно, желая выиграть войну. Притом что Россия не планировала эту стычку. Иначе Путин не находился бы на открытии Олимпиады в Пекине… Конечно, с российской стороны все это воспринималось как явное вмешательство.

Евросоюз не старался понимать Россию, иначе заранее предотвратил бы сегодняшнюю ситуацию. К тому же европейские лидеры не понимают, что для Кремля любой вариант нестабильности страшен, потому что стабильность — главный товар президента России. Вот почему Навальный, который как-никак управляет волной недовольства и умеет в 90 разных городах одновременно поднять людей, так опасен для Путина.

- Но вряд ли Навальный может составить реальную конкуренцию?

- Как сказать. Разные исследования показывают, что реальные рейтинги Путина как Путина — не так уж высоки — 15-25%. На его месте может быть любой Вася Иванов, который обещает хоть какую-то стабильность, в сравнении с теми же Зюгановым и Жириновским. Путин более-менее подходил по своим квалификациям — вот его и выдвинули. Думаю, если Путина вдруг не станет, то люди скорбеть не будут — это не "смерть Сталина".

- Как бы вы охарактеризовали сильные и слабые стороны Путина?

- Из сильных моментов я бы назвал умение балансировать, собирать вокруг большинство и устранять конкурентов. Экономика под давлением санкций все же устояла, но я бы поставил под большой вопросительный знак готовность России к грядущим экономическим трудностям. Путин возродил дух великой державы, снизил коррупцию и несколько упорядочил бюрократию.

До 2008 года Путин провел много нужных законов, которые Ельцин не мог протолкнуть через парламент. Во второй период с 2013 года создал группу для регулирования условий бизнеса, которая поставила задачу повысить место России в рейтинге некоррумпированных стран мира — этот рейтинг растет. Сегодня средний госслужащий получает нормальную зарплату, чтобы не взяточничать по мелочам, хотя коррупция в сфере крупных госзаказов и военно-промышленном секторе осталась. И все же бизнес — более предсказуем, а сельскохозяйственный сектор растет.

Отмечу, что некоторые сферы внутреннего бизнеса стимулируются довольно примитивным образом. Например, госчиновникам и представителям силовых структур запретили ехать за границу — значит, они тратят свои неплохие зарплаты в стране. Облагороженный к Олимпиаде курорт Сочи охотно их принимает — у многих организаций там свои гостиницы. Это немного напоминает советские времена и профсоюзные санатории, но работает на внутренний рынок.

Главная проблема Путина в том, что экономика остается примитивной и стоит на своих старомодных китах — нефть, газ, алюминий. Современная страна — это все-таки высокотехнологичные производства, а единственная российская отрасль в этом секторе — оборонительная. Обычно, когда я рассказываю про экономику России, то прошу слушателей вспомнить, какие полезные вещи российского производства есть у них дома. Молчат. В моем доме — одни куклы-матрешки. Единственное исключение — комплект сверл. Я купил его в Хельсинки и обнаружил made in USSR. Это еще со времен, когда у Финляндии с Россией был бартер товаров. А сегодня российский товар — это Калашников, интернет-тролли, нефтепродукты и суперракеты… На сегодня имидж страны — большая бензозаправка с атомной бомбой.

У России явная нехватка союзников и просто зависимых. Она была уверена, что если вбить клин в Евросоюз, то рано или поздно европейские страны будут сотрудничать на двусторонней основе, но пока на ее стороне лишь Кипр и Греция. Ей не нравится единый европейский фронт, когда маленькая Мальта или Латвия имеет право голоса, — это для России обидно и непонятно. Она рассчитывала доминировать газом на ближнем зарубежье, но балтийские страны вышли из газовой и энергетической системы.

Единственная более-менее лояльная России страна — Беларусь, но даже им не нравится то, что происходит в Украине — нет ни одного слова поддержки от Лукашенко. И Казахстан молчит. Ведь их границы с Россией прозрачны, там много русскоязычных — они бы не хотели того же.

Рулит примитивная идеология Игоря Сечина: Россия — великая супердержава, долой монополярный мир. Да, хоть американские вооруженные силы еще долго будут самыми мощными в мире (российские раз в семь меньше), но при Трампе заметно уменьшается влияние США на мировые события. При этом не стоит забывать про Китай — у него с вооружением все хорошо, он имеет масштабные экономические проекты для всего мира, догнал по уровню жизни и хочет быть лидером везде. Даже экологией озаботился, иначе китайские города не смогут выживать. Они производят дешевую солнечную энергию.

Китай для России — сосед и большая угроза…

- Официально они дружат!

- В английском языке есть поговорка про слона, который находится в комнате, но его никто не видит. Для российской "комнаты" — это Китай. Была попытка крупномасштабной газовой сделки между Россией и Германией, когда она сорвалась, китайцы сказали — мы покупаем. И добились, что россияне подписали контракт по очень низкой цене. Китаю этот газ не особо-то был нужен, просто они стали ближе к России.

Сейчас они создают новый Шелковый путь, куда втыкают Центральную Азию, Иран, Кавказ, Балканы, Турцию, Беларусь, Балтию, Скандинавию… И ждут, когда Россия сама присоединится — китайцы туда войдут, когда им будет выгодно. Для России это реальная угроза: китайцев много, у них финансовые возможности, они рядом — это не Америка, которая по ту сторону Земли.

Китай — сосед с великими планами, которых нет у России. Зато у России есть нужные Китаю просторы. Пока китайцы промышляют там мелким бизнесом и торговлей, в которой они хороши. Они были готовы купить все наследие Ходорковского, но Россия предпочла продать все олигархам, близким Путину. Китай готов войти в любое время и место, где нужен партнер. Так и будет усиливаться присутствие, расти чайна-тауны с юга Сибири, которые есть по всему миру.

- Почему бы России не продать Сибирь, как когда-то Аляску? Там ведь мало кто живет…

- Хороший пример! Это пока нереально из политических соображений, но то, что будут долгосрочные договоры по развитию Сибири, не сомневаюсь. Этот регион все больше будет в состоянии зависимости от Китая: больше капитала, больше китайцев… Вооруженный конфликт — это вряд ли. Они предпочтут купить кусок России по сходной цене.

- Но сегодня западный мир все же опасность видит не в Китае, а в Путине: влияет на выборы, отравляет шпионов, убивает оппозицию… Как вы оцениваете его участие в этом?

- Лично я с ним не общался, но для меня достоверно звучит версия, описанная в книгах Михаила Зыгаря, который опирается на прямые источники в Кремле. Он говорит, что Путин обычно не дает прямых команд, а производит месседж туманными намеками: мол, "желательно". Активен он, лишь когда надо что-то срочно, вроде достройки сооружений к Олимпиаде. Но отдать прямой приказ на устранение оппозиционеров или убийство шпионов за рубежом — не в его стиле. Зыгарь сравнивает методы Путина с Гитлером, который тоже давал понять свои желания окружению, а путь и средства они искали сами. Если все так, то легче понять убийства Политковской, Немцова, гон шпионов за границей…

Путин — человек среднего пути, а не крайностей, он все время создает большинство вокруг и нейтрализует любого, кто может создать конкуренцию… Вот почему он не может принять резкие перемены или реформы, а склонен к стабилизации и застою, что противоречит динамизму рыночной экономики (хоть формально он и за нее) и вызывает недовольство его окружения.

Скажем, Путин очень хочет развивать деятельность в Арктике, а норвежские и французские нефтяные компании не рвутся с ним сотрудничать. Это трудно. Вдоль норвежского побережья, где течет Гольфстрим, льда нет, течение заканчивается вихрем у Кольского полустрова, а Карское море — один лед, который движется. В таких условиях платформы норвежцам строить не приходилось. Да и денег на такие траты нет…

В общем, сегодня я вижу слабого Путина и не вижу у него рычагов, которые сделают Россию экономически сильной и самостоятельной державой.

- Крым — это было отвлечение от таких проблем?

- Я 25 лет читал в Швеции лекции о России. Всегда, когда у меня спрашивали о местах возможных конфликтов, я говорил: два — Крым и Калининград. Про первый есть понимание, что это часть России, но он (был) не в России. Про второй есть понимание, что он никогда не будет частью России, хоть формально это Россия. Именно там возможны какие-то конфликты.

И все же, то, что случилось с Крымом, стало для меня неожиданностью. Не думал, что это можно организовать таким образом. Я знал, что там было недовольство, но так рисковать… Скорей всего, они не думали, что ослабленный ЕС способен на длительное противостояние. Рассчитывали на некий переходный период с последующим торгом. Для них сюрприз, что это продолжается. Россия готова к торгу, но вариант отдать Крым Украине не рассматривается даже более-менее демократически настроенными россиянами. У меня несколько иное мнение…

- Как бы вы это видели?

- Вспоминаются Аландские острова Финляндии с похожей спорной историей, как ни странно, тесно связанной с Крымом. Острова были частью Российской империи, в составе Великой губернии Финляндия, но их население полностью говорило по-шведски. Их вопрос поднялся как раз во время Крымской войны: 95% хотели присоединиться к Швеции. Россия была против. Вопрос остро стоял до 1922 года, когда по международному договору острова стали полностью независимой частью Финляндии — там свой парламент, а финский язык даже не является официальным. Они вышли из ЕС и живут по своим законам, ориентированным на Швецию. Это демилитаризованная зона (что невозможно для Крыма), куда даже финская армия не имеет права вступить. Так что пример хорошего компромисса — самоуправление Крыма в составе Украины, но с тесными связями Крыма с Россией.

- Есть момент: за счет чего живут Аландские острова?

- Торговля. Они мореплаватели, вполне самоокупаемы и даже живут достаточно богато. Так что их независимость — не за счет Финляндии.

- Крым никогда не жил за свой счет!

- Да, в Крым при Украине, как мы знаем, вливались огромные деньги — несколько миллиардов долларов в год. И все равно не хватало. Для России это тоже дорогое удовольствие, особенно в связи со строительством моста…

Второй конфликт, который очень выгоден и не очень затратен для России — Донбасс. Российские войска там стоят преимущественно вдоль своей границы, воюют большей частью неформальные объединения… Они прекрасно знают, что страна с нерешенным военным конфликтом не может быть принята в НАТО — это хорошая страховка для России, как Южная Осетия и Абхазия не дают вступить Грузии. То же — с Приднестровьем. Таким образом Россия препятствует расширению НАТО.

- Ваши прогнозы: Путин отсидит еще шесть лет?

- Не думаю. Элита очень заинтересована в замене. Рост экономики 1,3% в год ее не устраивает, а без дешевых западных кредитов экономический рост не разогреть. Да, Крымнаш — это популярно в народе, отдать его обратно и обнулить санкции, они не могут, поэтому ищут другие пути. Список необходимых квалификаций на должность президента сегодня был бы иным. У разных кланов на этот счет свое представление. Уверен, что есть запрос и на более жесткого лидера, который, что говорит, то и делает.

- Например?

- Таких кандидатов мало. Один из них — министр обороны Сергей Шойгу. Не очень коррумпированный, годный Западу, хороший организатор (он создал мощную службу МЧС). Минус для россиян — то, что он тувин, а не русский. Хотя, мама у него русская. В конце-концов, и Сталин был грузином. Но это не значит, что конкретно его выдвинут — это я ради примера.

Есть спрос и на человека с более гибкими квалификациями. Чтобы сумел вытащить Россию из состояния зажатого в угол ринга боксера, который отчаянно и не очень умело защищает свою позицию от серьезного соперника, явно превосходящего в силах. Еще четыре года назад я бы назвал в качестве примера Алексея Кудрина, но теперь его время прошло. Максимум, что ему светит — временное премьерство, если захотят убрать Медведева и свалить все проблемы страны на него. Возможно, до вершины доберется некий энергичный и разумный губернатор. Скоро мы сами все увидим: в добрых российских традициях предполагаемые претенденты будут чаще появляться на телевидении и вызываться в Кремль на беседы.

Возможно, первые сигналы мы получим уже в этом году, когда после инаугурации начнутся ожидаемые перестановки и перемены в структуре власти: новые губернаторы, премьер, правительство. Надо также понимать, что хоть Путин и человек здоровый, ведет более здоровый образ жизни, чем Ельцин — все равно, могут быть болезни, о которых мы не знаем. Тот факт, что он последнее время часто отсутствует, о чем-то говорит. При этом должности вице-президента в России нет.

Что будет, если в один день Путин не сможет выполнять свои функции? Это до конца неясно. Автоматически его должен заменить премьер. Так ведь и Путин когда-то стал президентом, когда Ельцин решил уйти за три месяца до окончания срока.