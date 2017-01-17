Австралия, Малайзия и Китай объявили о прекращении поисков пропавшего в 2014 году "Боинга" авиакомпании Malaysia Airlines, летевшего рейсом MH370 из Куала-Лумпура в Пекин.

Поиски было решено остановить после того, как была обследована территория площадью 120 тыс. км к западу от Австралии, где, как предполагается, разбился самолет. Место падения пропавшего лайнера обнаружить не удалось.

"Возможное место падения по-прежнему уточняется с помощью научных методов, однако к настоящему времени новой информации, которая помогла бы определить точное местонахождение самолета, не было получено", — говорится в совместном заявлении трех стран.

"Мы надеемся, что появится новая информация, и в будущем самолет будет обнаружен", — подытоживают представители стран, занимавшихся поисками рейса MH370.

20 декабря эксперты рекомендовали расширить поисковую зону на дополнительные 25 тыс. км. По их мнению, лайнер находится к северу от зоны, которую обследовали в последние месяцы.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Куала-Лумпур в Пекин, пропал с экранов радаров в ночь на 8 марта 2014 года. На борту находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа.

Как предполагается, самолет разбился в южной части Индийского океана. В разных частях океана были найдены 20 обломков — однако только семь из них точно или с большой долей вероятностью являются фрагментами пропавшего MH370.

Осмотрев обнаруженные обломки, эксперты австралийского бюро безопасности на транспорте пришли к выводу, что перед падением самолет вошел в крутое пике. Тем не менее, причина катастрофы до сих пор неясна.