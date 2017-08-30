"Похищенную" в Киеве журналистку "Первого канала" вышлют из Украины

В Киеве похитили корреспондента ”Первого канала” Анну Курбатову. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе телеканала, передает "Медуза".

Власти Украины выдворят журналиста ”Первого канала” Анну Курбатову, задержанную ранее 30 августа. Об этом написала в фейсбуке представитель Службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская.

Она не уточнила, за что именно вышлют Курбатову.

”Так будет с каждым, кто позволяет себе позорить Украину”, — написала Гитлянская.

Как передает ”Интерфакс” со ссылкой на ”Россию-24”, ее ”увезли в неизвестном направлении” в центре города. Позднее телеканал уточнил, что Курбатову задержала Служба безопасности Украины.

Последний сюжет Курбатовой вышел на телеканале 29 августа. По информации ”Лайфа”, ранее ей поступали угрозы. 26 августа ее внесли в базу ”Миротворец” за ”антиукраинскую пропаганду, манипулирование общественно значимой информации и тенденциозное изложение событий”.

Как указано на странице Курбатовой ”ВКонтакте”, она родилась в Ставрополе. До августа 2017 года на сайте ”Первого канала” выходили только региональные сюжеты журналиста. С 24 августа начали выходить сюжеты из Киева, пять из которых посвящены Дню независимости Украины, еще два — депортации испанских журналистов.