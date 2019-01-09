Похищена жена одного из богатейших людей Норвегии, за неё требуют выкуп в криптовалюте

68-летняя Анна-Элизабет Фалькевик пропала 10 недель назад — в конце октября — из дома в Лёренскуге. Следов взлома полиция не нашла, но есть предположение, что на женщину напали в ванной. В доме была обнаружена записка с требованием заплатить за освобождение Фалькевик девять миллионов евро в криптовалюте Monero.

Информация долгое время не разглашалась в целях безопасности, и только 9 января полиция официально подтвердила, что дело расследуется.

Инспектор Томми Брёшке, выступая на пресс-конференции, сообщил, что правоохранительные органы посоветовали родственникам женщины не платить выкуп. Похитители угрожали причинить Фалькевик серьёзный вред, а в декабре не смогли предоставить доказательства, что она до сих пор жива.

По словам инспектора, полиция контактировала с предполагаемыми похитителями (или похитителем) через некую "электронную платформу". Другие подробности Брёшке раскрывать не стал.

Дело Фалькевик — первый в истории Норвегии случай, когда похитители требуют выкуп в криптовалюте.