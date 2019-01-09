09.01.2019, 17:34

Похищена жена одного из богатейших людей Норвегии, за неё требуют выкуп в криптовалюте


rus.delfi.ee
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Похищена жена одного из богатейших людей Норвегии, за неё требуют выкуп в криптовалюте
Norway Police

В Норвегии похищена жена одного из самых богатых людей страны — бизнесмена Тома Хагена. К расследованию подключились Интерпол и Европол. Об этом сообщает портал Meduza.

68-летняя Анна-Элизабет Фалькевик пропала 10 недель назад — в конце октября — из дома в Лёренскуге. Следов взлома полиция не нашла, но есть предположение, что на женщину напали в ванной. В доме была обнаружена записка с требованием заплатить за освобождение Фалькевик девять миллионов евро в криптовалюте Monero.

Информация долгое время не разглашалась в целях безопасности, и только 9 января полиция официально подтвердила, что дело расследуется.

Инспектор Томми Брёшке, выступая на пресс-конференции, сообщил, что правоохранительные органы посоветовали родственникам женщины не платить выкуп. Похитители угрожали причинить Фалькевик серьёзный вред, а в декабре не смогли предоставить доказательства, что она до сих пор жива.

По словам инспектора, полиция контактировала с предполагаемыми похитителями (или похитителем) через некую "электронную платформу". Другие подробности Брёшке раскрывать не стал.

Дело Фалькевик — первый в истории Норвегии случай, когда похитители требуют выкуп в криптовалюте.

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