Погибшие летчики Су-34 запутались в парашютах

Самолеты столкнулись днем по местному времени, управление над ними было потеряно. Экипажи двух Су-34 (всего четыре человека) катапультировались и опустились в ледяную воду в Татарском проливе, вскоре там был запеленгован сигнал аварийно-спасательного буя. В район, где, предположительно, находились летчики, первыми направились рыболовецкие траулеры.

Один военный, как уточняет 47news, это штурман — был оперативно спасен и эвакуирован армейским вертолетом. Поиски других членов экипажей, которые продолжали находиться в ледяной воде, затянулись, и лишь ночью рыбаки судна ”Электрон” обнаружили спасательный плот с одним пилотом. Утверждается, что его тело было связано фалом, парашют пристегнут, а на голове был шлем. Сообщается, что это майор по имени Алексей.

Затем моряки с того же траулера нашли другой плот с телом еще одного летчика, которое было опутано парашютом и стропами. Его также забрал вертолет. Позднее ”Электрон” отыскал третий спасательный плот, но тела на нем не было. Другие суда обнаружили в акватории сумку со снабжением и два фрагмента разбившихся самолетов.

Поиски четвертого летчика продолжились утром 19 января. К тому времени к операции уже подключились силы ВМФ — и от помощи траулеров отказались.