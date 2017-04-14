Поезд врезался в школьный автобус под Омском: есть жертвы

На железнодорожном переезде в Омской области в России грузовой поезд на ходу врезался в школьный микроавтобус "Газель".

По предварительным данным, два человека погибли, один получил ранения.

Как сообщают российские СМИ со ссылкой на местных спасателей, столкновение произошло на нерегулируемом железнодорожном переезде в Нововаршавском районе области.

"Пострадали три человека, двое из них — водитель и сопровождающий — погибли, ребенок госпитализирован в состоянии средней тяжести", — цитирует РИА Новости сотрудника местных служб спасения.

По данным дорожной полиции, в микроавтобусе находились 10 детей.

В январе 2015 года близ станции Любинская Омской области с рельсов сошел электровоз и 22 грузовых вагона, что на несколько часов парализовало работу важного участка Западно-Сибирской железной дороги.