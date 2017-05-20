Подвергаются ли финские медиа-концерны давлению? Yle опросило главных редакторов крупных СМИ

Главные редакторы крупных медиа-компаний говорят, что получают весьма жесткие отклики. Некоторые признаются, что подвергались прямому давлению, пишет Yle.

На минувшей неделе в связи с обнародованием рапорта и книги об Yle, вновь развернулись дискуссии вокруг стремлений политиков и представителей деловых кругов влиять на содержание программ и статьей.

В среду министр связи Анне Бернер (Центр) заверила в программе Yle A-Teema, что она никогда не звонила представителям СМИ с тем, чтобы резко критиковать их или оказывать давление на СМИ. Некоторые журналисты с ней не согласились.

Служба новостей Yle спросила у главных редакторов, пытались ли политики, представители деловых кругов и других организаций оказывать давление на них.

На вопросы Yle ответили 10 из 14 опрошенных.

Большинство главных редакторов говорят, что они не подвергались прямому давлению. В то же время они получали весьма жесткие отклики.

- Мы получаем иногда даже очень возмущенные отклики от политиков, представителей деловых кругов и других организаций, но это нельзя считать давлением, — говорит ответственный главный редактор Helsingin Sanomat Kaius Niemi.

Некоторые журналисты говорили, что трудно провести границу между оказанием давления и стремлением повлиять.

- Часто бывает трудно сказать, стараются ли они оказывать давление, по крайней мере они хотят влиять на наши решения, — отметил ответственный редактор газеты Savon Sanomat Сеппо Рёнккё.

Главный редактор журнала Suomen Kuvalehti Вилле Пернаа, ответственный главный редактор газеты Keskisuomalainen Пекка Мервола и главный ответственный редактор службы новостей Yle Атте Яяскеляйнен говорят, что они подвергались прямому давлению.

По словам Мерволы главный редактор должен уметь отвергать попытки оказывать давление или влиять на них.

- Хорошо, если у журналиста широкие контакты, и он понимает точку зрения разных сторон, — отмечает Мервола.

По словам Вилле Пернаа, к нему обращались, как политики, так и представители деловых кругов и разных организаций.

- Чаще всего они обращаются к нам только после обнародования статьи, но иногда они делают это еще до этого, что можно считать давлением, — говорит Пернаа.

Атте Яяскеляйнен говорит, что иногда в ходе дискуссий упоминают о финансировании Yle.

- Отклик превращается в стремление оказывать давление, когда нам угрожают использовать политическую власть в деле, связанном с содержанием программы, — говорит Яяскеляйнен.

По словам Яяскеляйнена, он сталкивался с такими попытками оказывать давление, но не очень часто.

Главный ответственный редактор новостной службы MTV Меръя Юля-Анттила говорит, что раньше попыток оказывать давление было больше.

- За последние десять лет не было ни одной попытки, — ответила Юля-Анттила.

Также Кайус Ниеми из Helsingin Sanomat говорит, что попыток оказывать влияние стало меньше.

По словам главного редактора Aamulehti Йоуко Йокинена, политики стали активнее комментировать статьи в блогах и соцмедиа.

По словам Атте Яяскеляйнена из Yle, введение налога Yle отражается на содержании полученных компанией откликов. Все чаще напоминают, что Yle финансируется за счет налога.