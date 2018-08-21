Подсчитаны потери России от санкций США

В частности, в документе указывается, что с 2017 года администрация президента США Дональда Трампа наложила санкции на 215 граждан и организаций, связанных с Россией, — из них 136 подпали под санкции, относящиеся к российско-украинскому конфликту.

”В результате этих действий заблокированы сотни миллионов долларов российских активов в Соединенных Штатах, финансовые интересы затронутых лиц испытали масштабные последствия”, — говорится в докладе.

Ранее даже приблизительный объем замороженных российских активов не раскрывался. В апреле источники Reuters сообщали, что активы компании ”Ренова” российского олигарха Виктора Вексельберга на сумму 1,5-2 миллиарда долларов были заморожены из-за санкций США.

В 2015 году The Wall Street Journal писала, что администрация Барака Обамы в 2014 году заблокировала счета банка ”Россия” и СМП Банка на сумму около 640 миллионов долларов.