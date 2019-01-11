Подсчитали — прослезились: россиян ошарашил рост цен

”На ТАТ вообще отменили билеты, остальные теперь либо 1 поездка, либо 60, — подтверждает москвичка Алла, живущая в Басманном районе столицы. — Все варианты, которыми я пользовалась раньше, отменили вообще. А муж, возможно, купит единый безлимитный на год — он же каждые три дня на другой конец города ездит, а я, бывает, неделями в метро не бываю. Особенно летом, когда можно и на велосипеде доехать”.

С начала года нельзя ”растянуть” на несколько месяцев использование ”Единого” билета с 60 поездками. Их срок действия сократится вдвое: с 90 дней до 45, а заплатить за проезд придется дороже. Цена поднимется на 135 рублей и составит 1900 рублей (старая цена — 1765 рублей).

”Летом я покупала ”Единый” на 60 поездок — и его хватало на три месяца, — продолжает Алла. — А сейчас срок действия этих билетов сократили с 90 дней до 45, я за это время столько не накатаюсь. Если же брать ”электронный кошелек”, который дольше действует, то это окажется слишком дорого в пересчете на одну поездку”.

Больше тратить на транспорт будут даже те, кто пользуется льготами на проезд — например, студенты. ”Я учусь на ”хорошо” и ”отлично” в столичном университете. Моя стипендия составляет 1800 рублей, — рассказывает студент московского вуза Кирилл Топилин. — Из-за учебной нагрузки пойти на постоянную работу возможности нет, так что, зайдя в метро в новом году, я расстроился, узнав, что стоимость безлимитного проезда в метро по социальной карте увеличилась на 15 рублей — с 380 до 395 рублей. Конечно, не такой серьезный рост в цене, но осадок остается. Тем более, когда тебе приходится ежедневно экономить, чтобы хоть как-то разгрузить родителей”.

С января также подорожал проезд в электричках в Москву и область. Так, в пределах Москвы стоимость проезда увеличилась на 2 рубля (до 36), в области в пределах одной зоны на рубль — до 23 руб. ”Покупая билет на электричку в новом году, я обнаружил, что поездка из моей четвертой тарифной зоны в столицу стала дороже на 4 рубля, — рассказывает житель подмосковной Ивантеевки Ярослав В. — Теперь в месяц у меня вместо 4400 рублей будет уходить на одну только электричку — 4600, поскольку я работаю в Москве, и каждый день езжу в офис”.

Такси по заказу прибыло

Говоря о транспорте, можно вспомнить и о ценах на бензин. При этом, как и со многими другими категориями товаров и услуг, цены выросли сильнее, чем отчитался Росстат. В первый же день торгов Аи-92 подорожал на 4%, Аи-95 — на 5,9%. По словам экспертов, рост цен связан с повышением НДС.

Сергей из Красноярска, который работает таксистом в Москве, ощутил изменения на собственном опыте.

”С нового года я заметил, что 92 бензин скакнул на один-два рубля, в зависимости от станции, — пожаловался он ”Газете.Ru”. —

Есть люди, которые, как я, приезжают из Сибири, Урала, вкладывают в какое-то дело 1-1,5 миллиона рублей — оборот пошел, и человек живет нормально. Однако обычным смертным сложно, любое повышение цен ощущается.

Правительство с ума сходит не по-детски. Если в Москве уже туго становится, что происходит в регионах?”

Сергей рассказал, что аренда автомобиля обходится как минимум в 1600 рублей. ”На заправке ты минимум тысячу потратишь, — продолжил он. — С начала дня до 3-4 часов ночи ты откатываешь эту сумму, и только после этого времени идет заработок для себя. Получается поднять около 2 тысяч. 16 часов в день ездишь на износ. В такси печально, невыносимо”.

От плиты до гайки

Те, кто на начало нового года откладывал покупки, крупные и не очень, в январе осознали, что делали это напрасно. Например, горько разочарованы поклонники продукции Apple. ”Я давно жду, когда подешевеют наушники AirPods, — признается Ирина, студентка престижного московского вуза. — Но они все дорожают. Мне и раньше было жалко отдавать за них 11 тыс. рублей, но сейчас они, в среднем, стоят 15 тыс. Вот, продолжаю ждать, когда они все-таки подешевеют”.

На некоторые товары цены выросли еще существеннее. ”Варочная панель подорожала на 11 тысяч рублей с Нового года. И это я еще другие магазины не открывала”, — жалуется в фейсбуке одна из пользовательниц.

Иногда продавцы правят цифры на ценниках безо всяких на то оснований. Особенно если товар — сущая мелочь.

”Зашел купить в рязанском автомагазине шайбы для регулировки схода-развала, — признается 35-летний Евгений. — Лежат на витрине, стоят 10 рублей. Но на кассе сказали: ”После нового года переоценка, теперь 15 рублей, извините”. Подорожали на 50%. Кстати, в соседнем магазине цена осталась прежней”.

Едим дома