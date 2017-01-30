Подсчет ущерба от оккупации обошелся Латвии в 35 000 евро

Комиссия по подсчету ущерба, нанесенного тоталитарным коммунистическим оккупационным режимом, включая депортации и мaссовые репрессии, в прошлом году истратила на свою работу 35 427 евро. Всего же на 2016 год Комиcсии было выделено 35 771 евро.

Согласно информационному сообщению, распространенному Комиссией, на эти средства были проведены пять исследований, две экспертизы в рамках исследований 2015 года, дополнена база данных репрессированных советским режимом, сделаны переводы, дополнена домашняя страница www.okupacijaszaudejumi.lv, организованы три интервью, проведены шесть рабочих встреч в Литве и Эстонии, а также презентации трех книг и исследовательских трудов.

"Уже на данный момент в латвийских архивах и на основании финансовых документов СССР имеется необработанная информация о том, как деньги из бюджета ЛССР — как минимум треть бюджета республики — отбирались у жителей Латвии, чтобы дотировать другие республики СССР и вооруженные силы СССР", — говорится в сообщении.