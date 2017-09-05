Подросток устроил стрельбу в подмосковной школе

Учащийся 9-го класса школы в подмосковной Ивантеевке нанес травмы своей учительнице кухонным топориком, а потом устроил в классе взрывы и стрельбу. Об этом сообщили во вторник днем в Генпрокуратуре России.

"По имеющимся данным, 15-летний ученик 9 класса во время урока информатики напал на учительницу с кухонным топориком и ударил ее по голове. Затем подросток стал взрывать в классе самодельные петарды и открыл стрельбу из пневматического оружия", — говорится в сообщении прокуратуры.

Отмечается, что в результате возникшей паники несколько детей получили травмы.

"Все пострадавшие госпитализированы в лечебные учреждения. Действия нападавшего были пресечены сотрудниками полиции", — подчеркивает надзорное ведомство.

В связи со стрельбой и нападением на педагога в одном из учебных заведений города Ивантеевки прокуратура Московской области организовала проверку.

"По поручению прокурора Московской области Алексея Захарова прокуратура города Ивантеевки проводит проверку, в ходе которой будет дана правовая оценка действиям должностных лиц образовательной организации. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, — говорится в сообщении.

Ход доследственной проверки, проводимой следственным органом, взят прокуратурой на контроль. На месте происшествия находится прокурор города Ивантеевки Сергей Кошелев.

Ранее сообщалось, что в Ивантеевке в школе №1 ученик напал с молотком на учительницу, которая в итоге оказалась в реанимации.

Между тем осведомленный источник сообщил "Интерфаксу", что школьник однократно посещал психотерапевта.

"Он не наблюдался на постоянной основе, было однократное посещение из-за проблем в школе",- сказал источник.