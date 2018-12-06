Подросток угрожал убить себя в московской школе. Возбуждено уголовное дело — но не в отношении него

По словам источника ”Ленты.ру” в правоохранительных органах, ученик принес с собой канцелярский нож, который был у него в пенале. Когда у подростка произошел срыв, он достал нож из пенала — при этом по одним данным, он угрожал окружающим, по другим — нет. В то же время несколько учеников сообщили в беседе с ”Лентой.ру”, что подросток месяц назад также приносил в школу нож и крутил его перед учениками. Те рассказали учителям, но педагоги не смогли забрать холодное оружие.

По словам источника ”Ленты.ру” в правоохранительных органах, ученик принес с собой канцелярский нож, который был у него в пенале. Когда у подростка произошел срыв, он достал нож из пенала — при этом по одним данным, он угрожал окружающим, по другим — нет. В то же время несколько учеников сообщили в беседе с ”Лентой.ру”, что подросток месяц назад также приносил в школу нож и крутил его перед учениками. Те рассказали учителям, но педагоги не смогли забрать холодное оружие.

Молодой человек на весь класс заявил, что не хочет жить и готов покончить с собой. После этого педагоги вывели школьников из класса в актовый зал, а спровоцировавший эвакуацию ученик забаррикадировался в классе. На место событий были вызваны сотрудники экстренных служб и психологи. При этом полная эвакуация школы не проводилась. Фактически, школьник сорвал учебный процесс для одного-двух классов.