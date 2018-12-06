06.12.2018, 15:54

Подросток угрожал убить себя в московской школе. Возбуждено уголовное дело — но не в отношении него

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rus.delfi.ee
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Noaga mängimas
фото иллюстративноеFoto: Andres Putting

В начале недели ученики школы №1359 в районе Жулебино на юго-востоке Москвы писали сочинение к пробному ЕГЭ. Один из них, 16-летний подросток, понял, что плохо выполнил работу. Утром в четверг, 6 декабря, школьник как обычно пришел на первый урок. В конце второго урока были объявлены результаты сочинения. Опасения подростка подтвердились, и у него произошел психоэмоциональный срыв. При этом у него с собой был нож. Он был отличником, но его травили. Что еще о нем известно?

По словам источника ”Ленты.ру” в правоохранительных органах, ученик принес с собой канцелярский нож, который был у него в пенале. Когда у подростка произошел срыв, он достал нож из пенала — при этом по одним данным, он угрожал окружающим, по другим — нет. В то же время несколько учеников сообщили в беседе с ”Лентой.ру”, что подросток месяц назад также приносил в школу нож и крутил его перед учениками. Те рассказали учителям, но педагоги не смогли забрать холодное оружие.

По словам источника ”Ленты.ру” в правоохранительных органах, ученик принес с собой канцелярский нож, который был у него в пенале. Когда у подростка произошел срыв, он достал нож из пенала — при этом по одним данным, он угрожал окружающим, по другим — нет. В то же время несколько учеников сообщили в беседе с ”Лентой.ру”, что подросток месяц назад также приносил в школу нож и крутил его перед учениками. Те рассказали учителям, но педагоги не смогли забрать холодное оружие.

Молодой человек на весь класс заявил, что не хочет жить и готов покончить с собой. После этого педагоги вывели школьников из класса в актовый зал, а спровоцировавший эвакуацию ученик забаррикадировался в классе. На место событий были вызваны сотрудники экстренных служб и психологи. При этом полная эвакуация школы не проводилась. Фактически, школьник сорвал учебный процесс для одного-двух классов.

Около 11:00 подросток в присутствии матери, которая была на месте ЧП, сдался сотрудникам правоохранительных органов и отдал свой нож. С молодым человеком начали работу врачи и психологи, позже его увезли на скорой. По словам источника ”Ленты.ру” в правоохранительных органах, вероятнее всего, школьник будет доставлен в стационар. Ему также предстоит пройти психолого-психиатрическую экспертизу. По факту произошедшего столичный главк Следственного комитета России начал доследственную проверку.

По словам учащихся школы №1359, с которыми побеседовала ”Лента.ру”, задержанный подросток отличался странным поведением. К примеру, он мог на уроке физкультуры разговаривать с кустами, долго смотреть в стену и ни с кем не говорить. При этом школьник учился хорошо: учителя любили его, потому что он был подхалимом. Его считали гордостью школы, а он сам не здоровался ни с кем из других учеников. Однажды подросток получил тройку, из-за чего сильно расстроился и послал учителя. Друзей у него не было, и в школе его не любили.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту инцидента в школе на юго-востоке Москвы, куда пришел ученик с ножом. Как передает Mash, дело возбудили не в отношении подростка. Речь идет про статью 110 — доведение до самоубийства. Проверять будут его учителей, одноклассников и руководство школы, которое допустило травлю мальчика.

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