Подросток угрожал убить себя в московской школе. Возбуждено уголовное дело — но не в отношении него

Около 11:00 подросток в присутствии матери, которая была на месте ЧП, сдался сотрудникам правоохранительных органов и отдал свой нож. С молодым человеком начали работу врачи и психологи, позже его увезли на скорой. По словам источника ”Ленты.ру” в правоохранительных органах, вероятнее всего, школьник будет доставлен в стационар. Ему также предстоит пройти психолого-психиатрическую экспертизу. По факту произошедшего столичный главк Следственного комитета России начал доследственную проверку.
По словам учащихся школы №1359, с которыми побеседовала ”Лента.ру”, задержанный подросток отличался странным поведением. К примеру, он мог на уроке физкультуры разговаривать с кустами, долго смотреть в стену и ни с кем не говорить. При этом школьник учился хорошо: учителя любили его, потому что он был подхалимом. Его считали гордостью школы, а он сам не здоровался ни с кем из других учеников. Однажды подросток получил тройку, из-за чего сильно расстроился и послал учителя. Друзей у него не было, и в школе его не любили.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту инцидента в школе на юго-востоке Москвы, куда пришел ученик с ножом. Как передает Mash, дело возбудили не в отношении подростка. Речь идет про статью 110 — доведение до самоубийства. Проверять будут его учителей, одноклассников и руководство школы, которое допустило травлю мальчика.