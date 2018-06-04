Подросток насмерть сбил ”какого-то нигера” и похвастался этим в соцсетях

Водитель пикапа Мэтью Мартин (Matthew Martin) из штата Луизиана насмерть сбил чернокожего мужчину по имени Шерелл Льюис (Sherell Lewis), а затем похвастался своим поступком в соцсетях. Об этом сообщает телеканал KPLC 7.

По данным полиции, житель США Льюис остановил автомобиль на шоссе, чтобы убрать мусор с проезжей части. В этот момент в мужчину въехал пикап Chevrolet, за рулем которого находился 18-летний Мартин.

Сразу после ДТП Льюиса доставили в больницу, однако в скором времени он скончался от полученных травм. Полицейские начали расследовать дело, но вскоре пользователи сети прислали сотрудникам скриншоты из Snapchat подростка-водителя.