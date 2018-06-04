04.06.2018, 09:59

Подросток насмерть сбил ”какого-то нигера” и похвастался этим в соцсетях

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Lenta.ru
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Подросток насмерть сбил ”какого-то нигера” и похвастался этим в соцсетях
Facebook, KPLC 7 News

Водитель пикапа Мэтью Мартин (Matthew Martin) из штата Луизиана насмерть сбил чернокожего мужчину по имени Шерелл Льюис (Sherell Lewis), а затем похвастался своим поступком в соцсетях. Об этом сообщает телеканал KPLC 7.

По данным полиции, житель США Льюис остановил автомобиль на шоссе, чтобы убрать мусор с проезжей части. В этот момент в мужчину въехал пикап Chevrolet, за рулем которого находился 18-летний Мартин.

Сразу после ДТП Льюиса доставили в больницу, однако в скором времени он скончался от полученных травм. Полицейские начали расследовать дело, но вскоре пользователи сети прислали сотрудникам скриншоты из Snapchat подростка-водителя.

Как выяснилось, всего через пару минут после трагедии парень несколько раз похвастался в соцсети, что убил человека. ”Эй вы, я только что сбил целого парня на шоссе”, — написал Мартин на своей странице. Кроме того, подросток опубликовал переписку с другом, в которой заявил, что погибший мужчина был ”каким-то нигером”.

По словам местного шерифа Сэма Крафта (Sam Craft), посты молодого человека морально и социально неприемлемы, однако они не нарушают уголовное законодательство штата. Тем не менее, мужчина пообещал провести тщательное расследование инцидента. У Мартина уже взяли пробы крови для теста на алкоголь или наркотические средства в организме.

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