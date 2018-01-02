Подросток из Нью-Джерси убил свою семью и друга в Новый год

16-летнего американского подростка обвинили в убийстве собственных родителей, сестры и друга семьи в новогоднюю ночь. Убийство произошло в городе Лонг-Бранч в штате Нью-Джерси.

Официально власти штата не называют имя обвиняемого, однако соседи утверждают, что это Скотт Кологи. Также есть информация о том, что у парня аутизм и по этой причине он не ходил в школу.

Сообщения о стрельбе в доме, расположенном примерно в 50 км от Нью-Йорка, поступили в полицию в новогоднюю ночь, в 23:43 по местному времени в воскресенье.

Прибыв на место, полиция обнаружила тела 44-летнего Стивена Кологи, 42-летней Линды Кологи, 18-летней Бриттани Кологи и 70-летней Мэри Шульц.

Местные власти сообщили лишь, что стрельба велась из легально купленного оружия. О мотивах стрелка пока ничего не сообщается.

Как ожидается, подозреваемый предстанет перед судом во вторник: ему предъявят обвинения в убийстве четырех человек и хранении оружия.

Помимо убитых, в доме находились также дед подростка и его старший брат, они в результате стрельбы не пострадали, сообщил прокурор округа Монмут Кристофер Грамиччони.

Он также отметил, что ранее в этой семье не наблюдалось никаких случаев насилия.

Соседи рассказали местным СМИ, что Скотт Кологи не ходил в местную школу — в отличие от своего старшего брата и сестры.

Подруга семьи Вероника Масс сказала порталу NJ.com, что Кологи были "очень дружной семьей".

По ее словам, Скотт с девяти лет обучался дома со своей матерью, так как в школе у него были проблемы с успеваемостью и над ним издевались другие ученики.

"Он очень изменился после домашнего обучения. Он выучился читать, освоил математику. Он оказался там, где и должен был быть", — рассказывает Вероника.

Некоторые соседи говорят, что сначала приняли звуки выстрелов за залпы праздничных фейерверков и не понимали, что происходит, пока не приехала полиция.

Еще один друг семьи — Джо Риос — сказал изданию New York Post, что оружие принадлежало отцу подростка, который в прошлом служил в армии.

Университет Стоктона в Нью-Джерси сообщил, что Бриттани Кологи незадолго до смерти окончила первый семестр.