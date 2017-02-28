Подозреваемым в убийстве Ким Чен Нама грозит смертная казнь

Двум женщинам, подозреваемым в покушении на Ким Чен Нама, сводного брата главы КНДР Ким Чен Ына, будет предъявлено формальное обвинение в убийстве. Об этом во вторник, 28 февраля, заявил генеральный прокурор Малайзии Мохаммед Аланди Али. Как указывает агентство dpa, если подозреваемые будут признаны виновными, им грозит смертная казнь.

Обе женщины — гражданки Индонезии и Вьетнама — были задержаны через несколько дней после инцидента и считаются исполнительницами убийства Ким Чен Нама. Камеры видеонаблюдения в аэропорту Куала-Лумпура зафиксировали момент покушения, осуществленного с помощью химического оружия — боевого отравляющего вещества нервно-паралитического действия VX.

Россия не помогла

Тем временем стало известно, что власти Южной Кореи обращались к России с просьбой задержать четырех граждан КНДР, подозреваемых в причастности к убийству сводного брата северокорейского лидера. Об этом, со ссылкой на дипломатический источник, сообщила южнокорейская газета "Чуннан ильбо".

Как отмечает издание, эти четверо покинули Куала-Лумпур вскоре после 13 февраля, когда было совершено покушение на Ким Чен Нама. Сотрудники разведки Южной Кореи отследили их маршрут. Они вылетели в Дубай через Джакарту, а откуда через Москву прилетели во Владивосток. Сеул обратился к Москве с просьбой сообщить о местонахождении подозреваемых и задержать их для проверки личности. Однако это ходатайство было отклонено из-за недостаточности улик. Россия позволила предполагаемым убийцам покинуть страну, указывает "Чуннан ильбо". В Пхеньян, по данным издания, они вернулись 17 февраля.