Подозреваемый в убийстве болгарской журналистки задержан в Германии

Об этом сообщил министр внутренних дел Болгарии Младен Маринов на пресс-конференции в Софии в среду, 10 октября, передает "Немецкая волна".

По данным следствия, задержанный накануне 21-летний мужчина приехал в Германию из болгарского города Рус, где ранее было найдено тело журналистки.

"Мы располагаем достаточным количеством доказательством, свидетельствующих о связи этого человека с местом преступления и жертвой", — отметил Маринов.

Генпрокурор Болгарии Сотир Зазаров в свою очередь сообщил, что в настоящий момент следствие не видит взаимосвязи убийства Мариновой с ее профессиональной деятельностью.

"Обнаруженные нами улики указывают на спонтанное нападение с целью изнасилования", — пояснил генпрокурор, отметив, что следствие продолжает рассматривать все версии.