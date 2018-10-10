10.10.2018, 14:01

Подозреваемый в убийстве болгарской журналистки задержан в Германии


Deutsche Welle
EST
Viktorija Marinova
Viktorija MarinovaFoto: Filip Dvorski, AP

В Германии задержан подозреваемый в причастности к убийству болгарской журналистки Виктории Мариновой. При этом следствие пока не видит взаимосвязи убийства Мариновой с ее профессиональной деятельностью.

Об этом сообщил министр внутренних дел Болгарии Младен Маринов на пресс-конференции в Софии в среду, 10 октября, передает "Немецкая волна".

По данным следствия, задержанный накануне 21-летний мужчина приехал в Германию из болгарского города Рус, где ранее было найдено тело журналистки.

"Мы располагаем достаточным количеством доказательством, свидетельствующих о связи этого человека с местом преступления и жертвой", — отметил Маринов.

Генпрокурор Болгарии Сотир Зазаров в свою очередь сообщил, что в настоящий момент следствие не видит взаимосвязи убийства Мариновой с ее профессиональной деятельностью.

"Обнаруженные нами улики указывают на спонтанное нападение с целью изнасилования", — пояснил генпрокурор, отметив, что следствие продолжает рассматривать все версии.

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