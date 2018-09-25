Подозреваемый в шпионаже в Норвегии россиянин оказался чиновником Совета Федерации

Адвокат задержанного Хеге Аакре сообщила, что ее подзащитный не понимает, почему его задержали, а конкретных доказательств сбора данных ему не предъявлено. Мужчина помещен под стражу на две недели и будет подавать апелляцию на эту меру пресечения, "как только появится возможность", сообщает ТАСС.

Технические эксперты из Управления национальной безопасности Норвегии выясняют, мог ли задержанный в стране гражданин РФ оставить в парламенте страны подслушивающие устройства. Об этом сообщило издание Aldrimer со ссылкой на Полицейскую службу безопасности (PST).

"Мы в начальной стадии расследования. И здесь естественным элементом является техническое обследование. Мы также пообщаемся с людьми, которые наблюдали за ситуацией", - сказал представить PST Мартин Бернтсен. Он уточнил, что среди прочего будет проверено, не установлено ли где-то в здании парламента прослушивающее оборудование.

"Мы пытаемся выяснить, что задержанный делал в парламенте", - отметил Бернтсен. Кроме того, специалисты также проверят, пытался ли россиянин взломать мобильные телефоны представителей парламента или участников семинара. Работа экспертов продлится две недели.