11.04.2017, 12:01

Подозреваемый в нападении в Стокгольме признал вину


bbcrussian.com
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Päev pärast terrorirünnakut Stockholmi kesklinnas kõrgub sündmuskohal lillemüür - tuhanded rootslased on tulnud kannatanutele austust avaldama ja hukkunuid mälestama.
Päev pärast terrorirünnakut Stockholmi kesklinnas kõrgub sündmuskohal lillemüür - tuhanded rootslased on tulnud kannatanutele austust avaldama ja hukkunuid mälestama.Foto: Karli Saul

Подозреваемый в исполнении теракта в Стокгольме 39-летний выходец из Узбекистана сознался в совершении преступления, заявил его адвокат.

Ранее шведская полиция подтвердила, что по подозрению в умышленном наезде на людей в Стокгольме задержан 39-летний выходец из Узбекистана.

Имени задержанного полиция не называла. Сообщается только, что он уже попадал в поле зрения местных правоохранительных органов.

Ранее полиция сообщила, что в июне 2016 года он получил отказ на предоставление вида на жительство, после чего его разыскивали иммиграционные власти.

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