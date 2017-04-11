Подозреваемый в нападении в Стокгольме признал вину

Подозреваемый в исполнении теракта в Стокгольме 39-летний выходец из Узбекистана сознался в совершении преступления, заявил его адвокат.

Ранее шведская полиция подтвердила, что по подозрению в умышленном наезде на людей в Стокгольме задержан 39-летний выходец из Узбекистана.

Имени задержанного полиция не называла. Сообщается только, что он уже попадал в поле зрения местных правоохранительных органов.

Ранее полиция сообщила, что в июне 2016 года он получил отказ на предоставление вида на жительство, после чего его разыскивали иммиграционные власти.