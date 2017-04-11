Подозреваемый в нападении в Стокгольме признал вину

Подозреваемый в исполнении теракта в Стокгольме 39-летний выходец из Узбекистана сознался в совершении преступления, заявил его адвокат.

Акилов признал вину во время слушания в суде, на котором определялась его мера пресечения. Как отмечает корреспондент Би-би-си, когда обвиняемый появился в зале суда, на его голову было накинуто зеленое одеяло, которое судья велел снять.

После перечисления обвинений защита Акилова заявила, что их клиент признает, что совершил захват грузовика службы доставки, который после этого вывел на тротуар, сбив нескольких человек, четверо из которых погибли, и направил в стену магазина.

"Позиция моего клиента в том, что он признает совершение террористического преступления, понимая, что будет приговорен к заключению", — сказал адвокат.

Ранее шведская полиция подтвердила, что по подозрению в умышленном наезде на людей в Стокгольме задержан 39-летний выходец из Узбекистана.

Имени задержанного полиция не называла. Сообщается только, что он уже попадал в поле зрения местных правоохранительных органов.

Ранее полиция сообщила, что в июне 2016 года он получил отказ на предоставление вида на жительство, после чего его разыскивали иммиграционные власти.