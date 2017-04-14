Подозреваемый ФБК однокурсник Медведева: я не завхоз премьер-министра

Глава фондов "Дар" и "Соцгоспроект" Илья Елисеев, которого ФБК Алексея Навального считает фактически управляющим собственностью премьера России Дмитрия Медведева, сказал "Коммерсанту", что переданный "Соцгоспроекту" Алишером Усмановым особняк на Рублевке был получен в рамках сделки, пишет Русская служба Би-би-си.

"В отношении этого особняка на Рублевке уже подробно высказался его предыдущий собственник — Алишер Усманов. Я лишь могу подтвердить: и мы, и, насколько я понимаю, наши партнеры из группы "Ист-Инвест" получили компенсацию за нереализованный девелоперский проект. Это часть нашей деятельности. Мы занимаемся работой с недвижимостью, чтобы иметь средства для выполнения своих уставных целей и задач", — сказал однокурсник Медведева по юрфаку ЛГУ Елисеев в интервью газете "Коммерсант", которое было опубликовано в пятницу.

По словам Елисеева, фонд намерен обратиться в суд с "исками о защите деловой репутации к первоисточникам и ряду СМИ, распространяющих ложную информацию о "Даре" и его компаниях".

"Всякому терпению есть предел. Я вижу, как в моей стране ложь, оскорбления, политические манипуляции пытаются выдавать за норму политической борьбы", — пояснил Илья Елисеев.

Ранее ФБК назвал передачу земельного участка и особняка взяткой, которую миллиардер Алишер Усманов фактически дал Дмитрию Медведеву. В ответ Усманов пригрозил Алексею Навальному судом.

Усманов заявил в интервью "Ведомостям", что передал в собственность фонда "Соцгоспроект" в 2010 году участки общей площадью около 4 га в селе Знаменское Московской области, а также дом в рамках коммерческой транзакции. В обмен он получил принадлежавшую фонду землю рядом с собственным участком.

Со слов Елисеева, сейчас домовладение "практически полностью законсервировано", и фонд ищет на него покупателя. "Ну, или, может, какие-нибудь другие варианты его использования найдем, в том числе, например, путем переоборудования в отель класса luxe. Излишне повторять, что никто никогда этим домом не пользовался, поскольку он сегодня просто не приспособлен для проживания", — сказал Елисеев газете "Коммерсант".

Расследование ФБК

В марте Алексей Навальный опубликовал расследование об имуществе и многочисленных объектах недвижимости, якобы связанных с премьером Дмитрием Медведевым.

Навальный заявил, что совладелец холдинга USM, миллиардер Алишер Усманов подарил Фонду поддержки социально значимых государственных проектов ("Соцгоспроект"), которым руководит однокурсник Медведева, дом с участком в поселке Знаменское на Рублевском шоссе.

По словам Навального, это огромный дом, и 4,3 гектара земли в поселке Знаменское на Рублевке стоимостью около 5 миллиардов рублей были подарены олигархом Усмановым фонду, — отметил Навальный. — Сырьевой олигарх, один из богатейших российских бизнесменов подарил околомедведевскому фонду необыкновенно дорогую усадьбу на Рублевке. Мы прекрасно понимаем, что значит такой подарок: это взятка".

В ответ Усманов пригрозил Навальному, что подаст на него в суд за клевету. "Навальный вводит людей в заблуждение, и его утверждения — клевета",- сказал олигарх, отметив, что политик "перешел красную черту".

Затем в интервью "Ведомостям" Усманов сообщил, что передал землю и дом в Знаменском "Соцгоспроекту" в ходе сделки, которая позволила олигарху расширить имение в Успенском. По словам Усманова, Елисеев, с которым он знаком, рассказал, что "Соцгоспроект" хочет строить на границе с участком бизнесмена в Успенском пять больших особняков. Усманов утверждает, что предложил Елисееву обменять их участок — 12 га — на дом с участком в Знаменском. "Фонд уступил мне огромный участок по номинальной цене, а я передал в "Соцгоспроект" участок и дом", — сказал Усманов.

Навальный в ответ заявил, что олигарх "лжет как сивый мерин". Политик утверждает, что участок в 12 га на Рублевке фонду "Соцгоспроект" не принадлежал, а Усманов эту землю купил.

Земля на Рублевке с 2007 по 2010 годы принадлежала "Группе Ист Инвест". Ее руководитель Илья Гаврилов рассказал Би-би-си, что группа планировала построить на этом участке пять коттеджей совместно с "Соцгоспроектом". Елисеев в интервью "Ведомостям" сказал то же самое.

"У нас были устные договоренности с фондом "Соцгоспроект" о том, что мы будем девелоперить эту землю, но потом фонд отказался от этого. И мы продали участок Усманову по кадастровой стоимости. А он дал нам оборотные средства для других девелоперских проектов", — объяснил Гаврилов, назвав обвинения Навального бредом.

"Они не придумали ничего лучше, чем устную сделку. Так никто не ведет бизнес, — сказала Би-би-си юрист фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь. — Я сомневаюсь, что это не было придумано сейчас, по случаю". Она считает, что Елисеев и Усманов должны предоставить в суд свои доказательства. ФБК, по ее словам, опирается в расследовании на выписки из Росреестра.

"Странно, что не Медведев сам выступает. Почему его пресс-секретарем выступает Усманов? Очевидно, что Усманов пытается выгородить Медведева", — добавила Соболь.

"Представительская резиденция"

На Илью Елисеева, по данным ФБК, также зарегистрирована кипрская компания Furcina Limited. У этой компании есть дочерняя фирма ООО "Инвестиционное содружество". Фирме принадлежат лицензии на две яхты — Princess 85 MY и Princess 32M, следует из материалов, опубликованных фондом Навального. Общая стоимость этих яхт оценивается в 16 млн долларов. Обе яхты были замечены пришвартованными в Плесе на берегу предполагаемой "резиденции Медведева", которой владеет возглавляемый Елисеевым фонд "Дар".

В интервью газете "Коммерсант" Илья Елисеев признал, что усадьба Черневых в Плесе фактически является "представительской резиденцией топового уровня", в которой "гостят, помимо Дмитрия Медведева, и другие известные люди: крупные бизнесмены, политики, видные общественные деятели".

"ФБК постоянно называет этот объект дачей. Ну если уж это и чья-то дача, то тогда, наверное, моя. Тем более что, в отличие от премьера, я приезжаю туда регулярно в силу служебной необходимости и, в отличие от Дмитрия Анатольевича, проживание свое не оплачиваю", — сказал Елисеев, подчеркнув, что "ни председатель правительства, ни члены его семьи никогда не являлись и не являются ни собственниками, ни иными титульными владельцами этой недвижимости".

Мнение экспертов ФБК, которые считают Елисеева руководителем home office премьер-министра, бизнесмен назвал "полной чушью".

"Я не являюсь подчиненным премьер-министра, его "банкиром", "завхозом" и т. п. Я вполне самодостаточен, самостоятелен, в высокопоставленных патронах не нуждаюсь. Конечно, мы прекрасно знакомы, по мере возможности встречаемся, с днем рождения друг друга поздравляем. И хотя семьями мы и не дружим, но и сына, и жену Дмитрия Анатольевича я неплохо знаю", — ответил Елисеев.