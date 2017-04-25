Подлодка США прибыла к берегам Южной Кореи

Американская подводная лодка прибыла в Южную Корею. Вооруженная ракетами "Томагавк" атомная подводная лодка ВМС США "Мичиган" должна присоединиться к ударной группе во главе с авианосцем "Карл Винсон". Одновременно с этим КНДР, как сообщают СМИ, провела учения артиллерии.

Во вторник Северная Корея отмечает 85-летие основания своей армии. Часто в этот день Пхеньян устраивал показательные испытания ракет. Однако в этот раз, по данным южнокорейского агентства Йонхап, власти страны решили ограничиться масштабными артиллерийскими стрельбами.

В последние недели КНДР и США обменялись резкими публичными заявлениями в адрес друг друга. Северная Корея предупредила, что ответит на возможный ядерный удар со стороны США собственным ударом. Президент США Дональд Трамп, со своей стороны, пообещал "наконец-то решить" проблему КНДР.

Ранее администрация США пошла на нестандартный шаг, пригласив американский сенат в полном составе посетить Белый дом для участия в экстренном совещании по вопросу о ядерной программе Северной Кореи.

По словам командования американской армии, группа военных кораблей, возглавляемая авианосцем "Карл Винсон", подойдет к Корейскому полуострову в течение ближайших дней, несмотря на противоречивые сообщения о местонахождении этой авианосной группы, появлявшиеся на прошлой неделе.

В понедельник государственные СМИ Северной Кореи заявили, что готовы потопить "отвратительное животное" "Карл Винсон" одним ударом.