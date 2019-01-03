Под завалами жилого подъезда в Магнитогорске найден 39-й погибший

"Из-под завалов извлечено тело женщины", — сказали в ведомстве.

На данный момент остается неизвестной судьба двух человек.

Утром 31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва газа произошло обрушение одного из подъездов панельного 10-этажного газифицированного жилого дома по улице Карла Маркса. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ).