02.01.2019, 11:25

Под завалами дома в Магнитогорске нашли живого попугая


Gazeta.ru
EST
Magnitogorsk
MagnitogorskFoto: TASS

Под завалами обрушившегося многоквартирного дома в Магнитогорске 2 января нашли живого волнистого попугая. Об этом сообщает РИА ”Новости” со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

”Да, действительно, сегодня спасатели нашли живого волнистого попугая”, — рассказали в горадминистрации.

Взрыв газа в подъезде многоэтажного дома в Магнитогорске произошел в 6.00 31 декабря. По последним данным, спасатели обнаружили тела 14 погибших. Всего в зоне обрушения проживали 120 человек, судьба 27 них остается неизвестной.

Ранее сообщалось, что под завалами дома в Магнитогорске спустя сутки обнаружили младенца. Его доставили на лечение в Москву.

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