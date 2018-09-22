22.09.2018, 19:30

Под Ригой убита беременная женщина: юный отец ребенка не хотел содержать семью

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rus.DELFI.lv
EST 28
Rasedus
RasedusFoto: Ilmar Saabas

Рижская окружная прокуратура передала в Рижский районный суд материалы дела о жестком убийстве беременной женщины. Обвинения предъявлены юноше, который обвиняется в убийстве при отягчающих обстоятельствах и в корыстных целях.

Согласно обвинительному заключению, обвиняемый узнал от своей подруги, что та ждет от него ребенка. Он также знал, что после появления новорожденного на свет подруга собирается просить у него средства на содержание. Поскольку юноша не хотел этого ребенка, не желал заниматься его воспитанием и испугался, что подруга и в дальнейшем будет у него просить деньги на содержание, он решил ее убить.

Обвиняемый назначил встречу в месте, где не было свидетелей, убедился, что рядом никого нет, после чего нанес своей жертве несколько колотых и резаных ран. От полученных ранений беременная женщина скончалась.

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