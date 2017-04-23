Под Луганском на фугасе подорвался автомобиль ОБСЕ, один наблюдатель погиб

Около Луганска на фугасе подорвался автомобиль с наблюдателями ОБСЕ. Об этом со ссылкой на источники в силовых структурах самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщает ”Интерфакс”.

В народной милиции ЛНР рассказали, что один наблюдатель погиб, еще трое получили ранения. Председатель ОБСЕ Себастьян Курц подтвердил гибель одного из сотрудников миссии.

Представители ЛНР рассказали, что взрыв произошел в районе села Пришиб на северо-западе от Луганска. В пресс-службе народной милиции заметили, что машина ОБСЕ двигалась по второстепенной дороге в нарушение мандата мониторинговой миссии.

Собеседник ”Интерфакса” отметил, что фугас мог быть установлен на пути следования машины украинскими войсками с целью провокации. Киев пока никак не прокомментировал подрыв машины наблюдателей.

Мониторинговая миссия ОБСЕ действует на востоке Украины с начала боевых действий весной 2014 года. Последнее время представители организации регулярно фиксировали нарушение режима прекращения огня как со стороны сепаратистов, так и украинскими войсками.