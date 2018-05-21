21.05.2018, 14:17

Под Хабаровском упал вертолет: умер летевший на рыбалку генерал ФСБ

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ИТАР-ТАСС
EST
Oleg Gross külastas helikopteriga Viljandist
фото иллюстративноеFoto: Kenno Soo

Частный вертолет, на борту которого находились три человека, совершил аварийную посадку в Хабаровском крае. Трое людей выбрались из вертолета, но позже у одного из них — 71-летнего генерала ФСБ Ежкова — произошел сердечный приступ, и он скончался.


Инцидент произошел в ночь на 21 мая в районе слияния рек Шекли и Уда Тугуро-Чумиканского района. Вертолет "Газель 342" при посадке воспламенился, люди успели эвакуироваться, однако по дороге к рядом стоящему охотничьему домику, в километре от места происшествия, у одного человека случился сердечный приступ.

"Умерший от сердечного приступа после жесткой посадки вертолета был генерал-полковником ФСБ России 1946 года рождения, после работал в компании "Сибур". Прилетел в Приамурье из Москвы. Также на борту был предприниматель из Хабаровского края, у него серьезная травма позвоночника", — сообщили "Интерфаксу" в администрации Тугуро-Чумиканского района.

По словам представителя ЕДДС, люди сейчас находятся в зимовье примерно в 250 километрах от поселка Чумикан, с местом нет связи, люди лишь смогли сообщить о падении. Вертолет принадлежал ИП "Мельниченко" из Белогорска (Амурская область). Вертолет летел из Амурской области, куда — неизвестно, поскольку никто об этом полете не был предупрежден, передает ТАСС.

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