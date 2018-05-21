Под Хабаровском упал вертолет: умер летевший на рыбалку генерал ФСБ

Частный вертолет, на борту которого находились три человека, совершил аварийную посадку в Хабаровском крае. Трое людей выбрались из вертолета, но позже у одного из них — 71-летнего генерала ФСБ Ежкова — произошел сердечный приступ, и он скончался.



Инцидент произошел в ночь на 21 мая в районе слияния рек Шекли и Уда Тугуро-Чумиканского района. Вертолет "Газель 342" при посадке воспламенился, люди успели эвакуироваться, однако по дороге к рядом стоящему охотничьему домику, в километре от места происшествия, у одного человека случился сердечный приступ.

"Умерший от сердечного приступа после жесткой посадки вертолета был генерал-полковником ФСБ России 1946 года рождения, после работал в компании "Сибур". Прилетел в Приамурье из Москвы. Также на борту был предприниматель из Хабаровского края, у него серьезная травма позвоночника", — сообщили "Интерфаксу" в администрации Тугуро-Чумиканского района.