08.05.2017, 22:10

Под Берлином обнаружено захоронение советских солдат

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Gazeta.ru
EST
Под Берлином обнаружено захоронение советских солдат
Foto: Ester Vaitmaa

Останки по меньшей мере 21 солдата Красной армии были обнаружены в 70 км к востоку от Берлина в Восточной Германии, сообщает Associated Press.

Останки советских воинов были найдены в городе Зелоу во время работ по строительству велосипедной дорожки.

Эксперты предполагают, что в земле, вероятно, находятся останки большего числа солдат. В этом месте могут быть захоронены солдаты, погибшие в последние дни Второй мировой войны в финальных боях за Берлин.

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