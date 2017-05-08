Под Берлином обнаружено захоронение советских солдат

Останки по меньшей мере 21 солдата Красной армии были обнаружены в 70 км к востоку от Берлина в Восточной Германии, сообщает Associated Press.
Останки советских воинов были найдены в городе Зелоу во время работ по строительству велосипедной дорожки.
Эксперты предполагают, что в земле, вероятно, находятся останки большего числа солдат. В этом месте могут быть захоронены солдаты, погибшие в последние дни Второй мировой войны в финальных боях за Берлин.
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