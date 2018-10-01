Почему Запад и Кремль с тревогой ждали исхода референдума в Македонии

Договор, который упоминается в этом непросто сформулированном вопросе, — это так называемое Преспанское соглашение о переименовании Македонии в Республику Северная Македония. 17 июня 2018 года об этом договорились премьер Зоран Заев и его греческий коллега Алексис Ципрас. Если переименование действительно произойдет, то долгий конфликт между Афинами и Скопье завершится, что откроет переименованной Македонии путь к вступлению в Европейский Союз и НАТО.

Обвинения США в адрес Москвы

Посетивший в сентябре Скопье министр обороны США Джеймс Мэттис обвинил Россию в попытках повлиять на исход референдума. Он заявил, что "не имеет сомнений" в том, что Москва выделила финансирование и провела "широкую кампанию по оказанию влияния" на жителей страны.

В Москве все обвинения опровергли: глава МИД России Сергей Лавров 21 сентября заявил, что это США и Европа вмешиваются во внутренние дела Македонии — тем, что представители западных стран, по его словам, "не стесняются агитировать за голосование в пользу Преспанского соглашения". Лавров призвал для сравнения обратить внимание на действия России: "Мы ничего не говорим такого, что могло бы истолковываться как агитация за то или иное голосование".

Действительно, следов вмешательства России в македонский референдум перед его началом не наблюдалось. Но Лавров не договаривает. Именно Россия оказалась летом в центре скандала вокруг этой балканской страны: в адрес Москвы прозвучало сразу несколько обвинений со стороны самой Македонии, а также Греции и США.

Македонский премьер Заев, в частности, обвинил "греческого бизнесмена, сочувствующего России", в подкупе целого ряда политических движений внутри страны для организации насильственных действий и беспорядков с целью повлиять на общественное мнение перед референдумом.

Согласно внутренним документам МВД Македонии, главный подозреваемый в этом деле — российский бизнесмен с греческими корнями Иван Саввиди. Схожие обвинения в адрес Москвы — в попытке помешать соглашению между Грецией и Македонией и тем самым вступлению последней в ЕС и НАТО — стали основанием для высылки двух российских дипломатов из Греции в июле 2018 года. В 2017 году власти другой балканской страны, Черногории , заявили о попытке госпереворота при участии российских спецслужб на фоне вступления этой страны в НАТО.

Главная заботой властей Македонии была явка на референдуме

Не исключено, что следов активности накануне голосования не было видно потому, что просто в Кремле достигнутый результат уже рассматривали как удовлетворительный: ведь у сторонников вступления Македонии в ЕС и НАТО не было уверенности в том, что они победят. Сторонники положительного ответа лидировали в последнее время — их, по данным соцопросов, было около 57 процентов. Однако за неделю до голосования за бойкот референдума высказался президент страны Гёрге Иванов. К бойкоту призывали и политики оппозиционных партий. Нынешние оппозиционеры в течение 10 лет входили в правительство и считаются влиятельными в Македонии.

Чтобы референдум был признан состоявшимся, в нем должны принять участие не менее 50 процентов жителей страны, имеющих право голоса. Это около 900 тысяч человек, объяснил DW эксперт по Балканам из берлинского фонда "Наука и политика" (SWP) Душан Рельич (Dušan Reljić). "Македония фактически обезлюдела, — констатирует он. — Можно исходить из того, что в стране реально находятся 1,3-1,4 млн человек из 2 млн, числящихся "на бумаге". Поэтому главной проблемой премьер-министра Заева было обеспечение необходимой явки.