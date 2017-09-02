Почему Япония не попыталась сбить северокорейскую ракету

Запуск Северной Кореей ракеты "Хвасон-12", пролетевшей над Хоккайдо, вызвал волну возмущения в Японии. Ее военные решили ракету не сбивать. На то были свои причины, уверены эксперты.

Ракета, которая в 5.57 утра 29 августа стартовала из окрестностей Пхеньяна и затем пролетела над севером Японии, называется "Хвасон-12". Это баллистическая ракета средней дальности, которую можно оснастить ядерной боеголовкой. Пролетев над Японией, ракета развалилась на части и упала в 1200 километрах к востоку от Хоккайдо в Тихом океане.

Ракету засекли спустя несколько секунд после старта. Скорее всего, ее обнаружил один из спутников системы предупреждения о ракетном нападении армии США, расположенных над экватором и способных регистрировать инфракрасное излучение. Затем в Японии пришла в действие система предупреждения J-Alert: о надвигающейся опасности людей, живущих на севере страны, оповестили по радио, телевидению и по мобильной связи.

Меньше двух минут над Хоккайдо

Силы самообороны Японии наблюдали за полетом ракеты, но не попытались ее сбить. Северокорейская ракета не преследовала какую-то цель в Японии и опасности, что она упадет на территорию страны, не было, объяснил свое решение министр обороны Ицунори Онодэра. Да и летела она над Японией, по его словам, меньше двух минут.

За полетом ракеты, судя по всему, следили эсминцы японских ВМС, несущие службу в Японском море. Они оснащены системами ПРО "Иджис" и управляемыми зенитными ракетами SM-3. Вторая линия обороны — противоракетные комплексы "Пэтриот", расположенные на военной базе Титосэ на острове Хоккайдо.

"Слишком высоко и быстро"

"Пока этот объект ("Хвасон-12". — Ред.) летел над Японией, он был очень высоко и имел огромную скорость", — говорит работающий в Токио эксперт по вооружениям Лэнс Гэтлинг из компании Nexial Research: "Находясь на высоте около 550 километров в районе Хоккайдо, ракета была едва в пределах досягаемости SM-3. Чтобы сбить ее, эсминец с системой "Иджис" должен был находиться в этот момент в единственно правильном месте".

Шансы на успех операции, по словам Гэтлинга, были "очень малы", а риски в случае запуска ракеты-перехватчика велики: вокруг земной орбиты появилось бы огромное количество мусора, угрожающего как спутникам, так и МКС.

Риски неудачного перехвата

Перехват ракеты мог бы спровоцировать Северную Корею на дальнейшую эскалацию обстановки. Вопрос правомочности такой операции — разрушить ракету, летевшую не в воздушном пространстве Японии, а фактически в космосе, — является в международном праве открытым. "Конечно, это недружественный жест — запускать ракету над территорией другого государства, но и непротивозаконный", — уверен Гэтлинг.

Но самый большой риск — сбой в работе системы ПРО Японии. "Последствия неудачного перехвата были бы значительными: Токио вложил много средств в развитие своей системы противоракетной обороны. И если бы первый тест прошел неудачно, то избиратели отреагировали бы на это негативно. А северные корейцы укрепились бы в своем чувстве, что их ракеты неуязвимы", — объяснил в интервью DW Лэнс Гэтлинг.

Скептически оценивает шансы на успешный перехват и Стивен Нейджи, специалист по международным отношениям из Международного христианского университета в Токио. По его мнению, за время, необходимое для сбора информации о курсе и цели ракеты и для принятия решения военными и политиками, "она успела бы уже достичь цели".

Что дальше?

Следующий вопрос — как правительству Синдзо Абе подготовиться к новой возможной провокации Северной Кореи? Пхеньян пообещал, что вскоре пройдут испытания новых ракет, которые должны упасть в Тихом океане. В правительстве Японии, по данным Стивена Нейджи, продумывают сценарий, при котором японские силы самообороны должны быть в состоянии нанести превентивный удар за пределами страны в том случае, если возникнет непосредственная угроза для территории Японии.

За ударом по Северной Корее может последовать артиллерийский обстрел Сеула, в ходе которого могут погибнуть до миллиона человек, говорит эксперт. Чтобы избежать подобной катастрофы, японские власти, по мнению Нейджи, скорее всего, постараются вместе с США, Южной Кореей и КНР усилить давление на Пхеньян с целью сокращения поступлений финансовых средств в страну и прекращения доставки технологий и деталей, необходимых для изготовления ракет.