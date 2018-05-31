31.05.2018, 07:48

Почему встреча Трампа и Кима всех поставит в неудобное положение

 (4)
bbcrussian.com
EST
Donald Trump, Kim Jong Un
Donald Trump, Kim Jong UnFoto: Ahn Young-joon, AP/Scanpix

Саммит Дональда Трампа и Ким Чен Ына постепенно превращается в мыльную оперу. Во всяком случае, от этого ощущения трудно избавиться, наблюдая за высказываниями американского президента: то он приветствует встречу, то отменяет ее, то снова соглашается встретиться.

Похожего мнения придерживаются и в Пхеньяне. Тем более когда первые шаги навстречу примирению уже сделаны — объявлен мораторий на ядерные и баллистические испытания и взорван полигон в Пхунгери.

Однако Пхеньян, тем не менее, пошел на попятную. Некоторые аналитики высказывают предположение, что сама идея саммита родилась в головах северокорейских стратегов в результате резкого ухудшения отношений с Китаем.

Один друг — хорошо

Ким Чен Ын, действительно, попортил немало крови Пекину несвоевременными ядерными испытаниями и ракетными пусками — настолько, что Китай, вопреки обыкновению, поддержал очередное ужесточение санкций против Северной Кореи и с энтузиазмом взялся за их исполнение.

"Потеря лица" в восточной культуре — вещь унизительная, и Си Цзиньпин, принимая в Пекине Ким Чен Ына, под объективами камер читал ему лекцию, а тот, как прилежный ученик, записывал.

Периоды заметного охлаждения и воинственной риторики в отношениях Китая и Северной Кореи случались еще со времен Мао, но тогда северокорейские лидеры обычно обращались к Москве — собственно, больше с ними нигде не разговаривали. В этот раз Пхеньян пошел ва-банк и протянул оливковую ветвь не только Южной Корее (что, в общем, ожидаемо, принимая во внимание смену руководства в Сеуле), но и злейшему врагу — Соединенным Штатам.

В ближайшем будущем объединение не выгодно ни Сеулу, ни Пхеньяну — слишком большой шок для обеих систем. Специалист по региону Андрей Ланьков вообще считает, что объединение невозможно в принципе: только поглощение Северной Кореи Южной в результате какого-то революционного сценария.

Смягчение северокорейской позиции вряд ли можно считать случайным: во-первых, в Пхеньяне всерьез опасаются, что от воинственной риторики в адрес режима Дональд Трамп перейдет к воинственным действиям, а во-вторых, ядерная программа КНДР, похоже, принесла плоды, и страна теперь располагает не только ядерными зарядами, но и средствами их доставки. Теперь можно и помириться с проклятыми империалистами, пусть и ненадолго.

Несвоевременное миролюбие

Однако это миролюбие ставит всех участников потенциального мирного процесса в непростое положение.

В идеале Соединенным Штатам хотелось бы получить полностью безъядерную Северную Корею. Но предположить, что северокорейский режим откажется от единственной по сути гарантии своей безопасности, сложно, особенно после заявлений американских чиновников о "ливийской модели" разрешения кризиса. А об этом говорил не кто иной, как новый советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон. Поминал Ливию и вице-президент Майк Пенс.

В Пхеньяне, видимо, полагают, что сделанных шагов — моратория на испытания и демонтажа ядерного полигона — уже достаточно для того, чтобы получить что-то взамен. Например, признание Северной Кореи и подписание мирного договора (формально война между Севером и Югом не окончена, стороны лишь соблюдают перемирие).

Пойти на это Дональду Трампу не позволяет его собственная риторика и общее преобладание "ястребов" в его окружении. Существует даже теория, что постоянное откладывание встречи Трампа и Кима под довольно обидными для Пхеньяна предлогами — это попытка вывести режим из равновесия с тем, чтобы он сам хлопнул дверью, не оставив никаких других вариантов разрешения кризиса, кроме военного.

Своим избирателям Трамп должен предъявить убедительную победу над северокорейским режимом: что-то вроде "Северокорейские ракеты нам больше не угрожают, потому что у Северной Кореи их больше нет!" Ну, или нанести удар по КНДР, если эти конспирологические теории верны.

Для Сеула на карту тоже поставлено многое. На немедленное объединение с северянами здесь не рассчитывают, но разрядка на полуострове — это, безусловно, хорошая новость. И наоборот, срыв переговоров и возвращение к диалогу в духе "моя ядерная кнопка больше" Южной Корее совершенно не нужны, поскольку перспектива большой войны и миллионных потерь в таком случае приобретает вполне реальные очертания.

Поэтому Сеул с такой настойчивостью подключился к организации переговоров и поддержанию их на плаву. По некоторым сведениям, если встреча Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре все же состоится, на ней будет присутствовать и южнокорейский президент Мун Чжэ Ин.

В Пекине за развитием ситуации наблюдают со смешанными чувствами.

С одной стороны, военный конфликт на своих южных границах Китаю, конечно, не нужен, тем более конфликт потенциально ядерный. Перспектива, конечно, маловероятная, но все же вполне реальная.

С другой стороны, излишняя самостоятельность Пхеньяна во внешней политике вызывает в Пекине раздражение. Китайцев можно понять: без их поддержки северокорейский режим не выживет. К тому же Северная Корея — это буфер между Китаем и США, чьи военные обильно представлены на территории Южной Кореи.

Допустить отдаление Пхеньяна от Пекина, не говоря уже об уходе его в орбиту Южной Кореи (и, соответственно, США) плохо с точки зрения регионального баланса сил. Тем более что отношения США и Китая сейчас тоже не в лучшей форме.

Китайских стратегов утешает то обстоятельство, что так далеко Ким Чен Ын наверняка не пойдет. Среди корееведов вообще популярно мнение, согласно которому внезапная уступчивость северокорейского режима объясняется только угрозой, которую представляет непредсказуемая политика американского президента, и продлится эта уступчивость ровно столько, сколько Трамп и его "ястребы" будут сидеть в Белом доме.

В мире фэнтези

Правда, есть и более оптимистичный сценарий, согласно которому мирный процесс на полуострове все же сдвинется с мертвой точки. В перспективе это означает более глубокое взаимодействие обеих Корей на всех уровнях, закономерным следствием которого станет возникновение в регионе нового независимого игрока, который, вдобавок, вообще может присоединиться к антикитайскому лагерю (такие настроения в Южной Корее уже существуют).

Правда, при определенном богатстве фантазии можно допустить, что в результате встречи Трампа и Кима на столе переговоров окажется готовый к подписанию мирный договор.

В случае его подписания (а Дональд Трамп способен и на такое) Северная Корея и США официально перестанут быть врагами. При благоприятном развитии событий американский и южнокорейский бизнес начнут осторожно нащупывать почву в Северной Корее.

А в Южной Корее (к вящему удовольствию Пекина) начнут задавать вопросы о необходимости пребывания в стране такого количества американских военных.

Вновь открывшуюся миру ядерную державу начнут тянуть в антикитайский блок соседи. Отсутствие китайской помощи (а в этом случае она наверняка прекратится) компенсируют новые союзники.

Однако сначала Трамп и Ким должны договориться о ядерном разоружении. Поэтому реализация этого сценария по состоянию на сегодня, видимо, все же лежит за границами возможного.

Мирный процесс не закончен

Еще одна особенность дипломатических маневров вокруг Северной Кореи — это весьма неявное участие в них Японии и России.

Обе страны — участницы шестистороннего переговорного процесса, в рамках которого до сих пор пытались разрешить северокорейский кризис.

Глава российского МИД Сергей Лавров в четверг встречается со своим северокорейским коллегой. Накануне он заявил, что задачу денуклеаризации полуострова трудно решить одним махом, и на финальном этапе этого процесса не избежать многосторонних переговоров с участием всех членов "шестерки".

Тем временем японский премьер Синдзо Абэ на днях встретился с президентом России Владимиром Путиным. Они тоже обсуждали ситуацию на Корейском полуострове и сошлись во мнении, что необратимая денуклеаризация необходима, и для того, чтобы Северная Корея шла в правильном направлении, Россия и Япония будут поддерживать тесные контакты.

Эти заявления никак не назовешь дипломатической победой. Однако следует помнить, что ядерное разоружение, объединение полуострова и прочие надежды оптимистов — это далекое и неочевидное будущее.

А предотвращение военной конфронтации на полуострове — это задача насущная. Насколько долговечным окажется соглашение Ким Чен Ына и Дональда Трампа (при весьма вольном допущении, что оно все же случится) — на этот вопрос аналитики сегодня ответить не готовы.

А значит, шестисторонний переговорный процесс, задача которого — создать условия, при которых мир на полуострове может быть гарантирован независимо от того, кто находится у власти в Пхеньяне или в Вашингтоне, — по-прежнему актуален.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ВИДЕО DELFI: В сердце Таллинна молодежь под советскими флагами скандировала: ”Сталин! Сталин! Сталин!”

30.05.2018
Сегодня начались Дни Старого Таллинна. Вечером на Ратушной площади состоялось праздничное мероприятие — на цене показали постановку, в которой использовали красные флаги. Выступающие на сцене скандировали: ”Сталин! Сталин! Сталин!”
Подробнее

Гинеколог из Украины подорвал здоровье жительнице Хийумаа: "мне было так больно, что я плакала!"

30.05.2018
Жительница Хийумаа подала в суд на Департамент здоровья, поскольку чиновники отказались предоставлять ей информацию о том, какое профильное образование имеет прибывший для работы в местной больнице гинеколог из Украины Дмитрий Коваленко, пишет Eesti Ekspress.
Подробнее


ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Инсценировка смерти Бабченко и скандал вокруг Дней Старого города

30.05.2018
Сегодня власти Украины сообщили, что убийство журналиста Аркадия Бабченко в Киеве было инсценировано. А тем временем в Эстонии вспыхнул очередной скандал. Председатель реформистской фракции в Таллиннском горсобрании Кристен Михал поделился в соцмедиа видео с проб представления на Днях Старого города, на котором репетируют песни и танцы, превозносящие СССР. Там реют красные флаги и ездят советские танки.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Новые китайские гости на эстонском рынке: Huawei P20, P20 Pro и P20 Lite
С приходом весны традиционно оживляется наступление китайских технологий. На сей раз Huawei представил широкой общественности новую серию телефонов с литерой «Р»: Р20, Р20 Pro и P20 Lite. Интересно, что же в этой серии такого особенного, если Huawei вдруг решился нарушить обычную нумерацию моделей – Р8, Р9, Р10 – и сразу перепрыгнул на Р20.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ




-40% Esprit Naiste käekell ES106782001
117,90 €
70,74 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106692001
107,10 €
64,26 €
-20% Meeste käekell Police BUSHMASTER PL.14638XSTU/61M
219,- €
175,20 €
-40% Esprit Meeste käekell ES106871002
182,70 €
109,62 €
-20% Meeste käekell Police BUSHMASTER PL.14638XSBZS/12
209,- €
167,20 €
-20% Meeste käekell Police AMOR II PL.15047JSU/02
199,- €
159,20 €

Внесены изменения в Закон о гигиене и безопасности труда. Что изменится для работника и работодателя?

30.05.2018
Сегодня Рийгикогу принял закон, который призван помочь в создании безопасной рабочей среды, предотвратить нанесение вреда здоровью работников, внести правовую ясность в действующий порядок и сократить административную нагрузку работодателей при выполнении требований по гигиене и безопасности труда.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Привлекательный каменный шпон придает помещениям близкий к природному вид
Новые технологии изготовления материалов быстро развиваются и в мебельной промышленности. Если Вы реновируете или строите, то стоит подумать о каменном шпоне и посетить салоны AS MASS.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Настоящий засранец: обслуживающий персонал Таллинна терроризирует мужчина с отвратительным фетишем

30.05.2018
В социальных сетях появилось сообщение о том, что в центре Таллинна орудует извращенец. Мужчина ходит в салоны красоты и другие заведения, и пока его обслуживают — испражняется.
Подробнее

Автобусная фирма Go Bus неожиданно сообщила о скором закрытии линии Таллинн-Тарту

30.05.2018
Автобусная фирма Go Bus оповестила Департамент шоссейных дорог о своем намерении со 2 июля отказаться от обслуживания линии Таллинн-Тарту в связи с возросшей конкуренцией и реструктуризацией автобусной сети.
Подробнее

ВИДЕО: Российские футболисты потерпели очередное поражение

30.05.2018
В рамках подготовки к финальному турниру чемпионата мира сборная России проиграла в гостях контрольный матч Австрии - 0:1 (0:1). Подопечные Станислава Черчесова за весь матч не нанесли ни одного удара в створ ворот соперника.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
Все больше и больше эстонцев находят причину навестить и более далекие уголки Латвии. Весенняя Рига привлекает премьерами Латвийской национальной оперы, оживленными поп-концертами, и романтикой старого города и вечерних прогулок по берегам Даугавы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ