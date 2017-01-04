"Похоже, Владимир Путин неукоснительно следует поговорке "Лучше поздно, чем никогда", — отмечает Том Бэтчелор в The Independent. — Российский лидер прославился тем, что вынуждает других мировых лидеров ждать, и даже королевские особы и Папа Римский не в состоянии заставить кремлевского шефа соблюдать жесткое расписание".

Перевод статьи приводит InoPressa.

Дольше всех пришлось ждать Ангеле Меркель (4 часа 15 минут в 2014 году) и Виктору Януковичу (4 часа в 2012 году). Лидеры Японии, Монголии и Израиля прождали по 3 часа. Папе Римскому пришлось дожидаться российского президента около часа (и это был единственный случай, когда пресс-служба Путина выпустила заявление с объяснением причины — сослалась на затянувшуюся первую встречу и состояние итальянского транспорта). Королева Елизавета II ждала Путина почти четверть часа, короли Испании и Швеции — еще дольше, говорится в статье.

"Но почему российский лидер так плохо соблюдает график встреч с некоторыми из самых уважаемых в мире персон?" — спрашивает журналист.

"Некоторые объясняют его медлительность психологическими играми, ведь на пресс-конференции и телевизионные интервью он обычно приходит вовремя, — указывает Бэтчелор. — Другие говорят, что Путин заставляет других лидеров ждать, чтобы продемонстрировать свой авторитет на мировой арене. Те, кто относится к российскому лидеру с большей симпатией, полагают, что он часто опаздывает, потому что любит проверять и перепроверять факты перед встречами на высоком уровне".