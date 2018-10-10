Почему в Украине взрываются артиллерийские склады

В прошлом году после начала взрывов на 48-м арсенале Минобороны близ города Калиновка пришлось экстренно эвакуировать более 30 тысяч человек. Тогда обошлось без жертв, две женщины получили ранения.

Впрочем, снаряды разлетавшиеся со складов, по данным Госслужбы чрезвычайных ситуаций, повредили более двух тысяч гражданских зданий. На помощь населению из госбюджета сразу после взрывов направили 100 млн гривен, но к концу 2017 года местные власти успели использовать только 35 млн, а остальные вернули в бюджет.

Материальные потери военных оказались намного выше. По данным Минобороны, в результате пожара было уничтожено около 32 тысяч тонн артиллерийских снарядов. Помощник министра Юрий Бирюков оценивал их стоимость в 600 млн долларов.

Из четырех начальных версий причин пожара, объявленных главным военным прокурором Анатолием Матиосом через сутки после начала взрывов, три касались умышленной диверсии, и только одна — нарушение порядка хранения боеприпасов.

Впрочем, спустя год в Едином госреестре судебных решений удалось найти только один приговор, связанный с чрезвычайной ситуацией. В ноябре 2017 года заведующая хранилищем воинской части А1119 Оксана Макарчук признала вину в служебном подлоге и халатности — по документам речь идет о фактической оплате и принятии на учет 173 огнетушителей и другого противопожарного имущества, которое в итоге так и не было поставлено в часть. За это ее оштрафовали на 5100 гривен с сохранением места работы и звания.

В Генпрокуратуре Украины отмечают, что продолжают расследование причин пожара, а ее глава Юрий Луценко в годовщину взрывов пообещал привлечь к ответственности "несколько десятков чиновников".

Сентябрь 2017 — Новоянисоль, Донецкая область

За неделю до пожара в Калиновке артиллерийские снаряды начали взрываться под Мариуполем, вызвав легкую панику у населения прифронтового города.

Последствия пожара, вспыхнувшего на складах воинской части А0989, были сравнительно незначительны — жертв и пострадавших не было, повреждены 14 домов, большинство жителей даже не покинули деревню.

Первая версия событий, обнародованная представителем ВСУ, возлагала вину именно на крестьян — пожар вроде начался с подожженной на полях сухой травы. Впрочем, как свидетельствуют судебные решения, сейчас следствие говорит о ненадлежащей организации пожарной безопасности складов ракетно-артиллерийского вооружения. Последние решения по делу, вынесенные в апреле одним из судов Мариуполя, свидетельствуют, что вероятной причиной пожара наряду с переброской огня с полей, считают также диверсию или "заметание следов" после хищения боеприпасов.

Март 2017 — Балаклея, Харьковская область

Взрывы в Балаклее с самого начала были квалифицированы как диверсия. По словам Анатолия Матиоса, ночью перед взрывами над воинской частью слышали гудение неизвестного летательного аппарата — возможно, беспилотника. О вероятном теракте, по мнению СБУ, свидетельствовали и предыдущие инциденты: осенью 2014-го неизвестные взорвали возле арсенала три гранаты.

Министр обороны Степан Полторак осенью 2017 заявлял, что по итогам работы в Балаклее к дисциплинарной ответственности были привлечены 80 человек. Впрочем, некоторые из них, как, например, начальник хранения вооружения, через суд восстанавливались в должности.

В результате взрывов в Балаклее погибли двое гражданских, еще несколько человек получили ранения. Судя по имеющимся в судебном реестре документам, родственники одной из жертв требовали отдельного расследования ее гибели. Но полиция закрыла отдельное производство об убийстве, опираясь на то, что дело расследуется СБУ.

Данные госреестра судебных решений свидетельствуют, что процессуального движения в деле, открытого по статье о диверсии, нет с лета прошлого года. Однако в Минобороны направлено несколько исков от предприятий и учреждений Балаклеи с требованием выплаты компенсации за поврежденное имущество.Всего в городе от взрывов пострадали 345 зданий.

Взрывы в Балаклее повлекли за собой еще несколько дел, непосредственно связанных с последствиями трагедии. Так, трагична история 36-летнего жителя соседнего с Балаклеей села Яковенково, который в апреле нашел вблизи села двигатель от ракеты 3М9 "Куб" и пытался разобрать его дома. В результате погиб четырехлетний сын мужчины. В августе 2017 суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно. Кроме этого, DW удалось найти как минимум три приговора в отношении военнослужащих балаклейского арсенала — ликвидируя последствия трагедии, они сдавали на металлолом остатки от снарядов.

Октябрь 2015 — Сватово, Луганская область