Почему в СССР не праздновали победу над Японией?

Россия 2 cентября в восьмой раз официально отмечает День окончания Второй мировой войны. Дата капитуляции Японии была включена в перечень дней воинской славы федеральным законом от 23 июля 2010 года.

В 1945 году День победы над Японией, только почему-то 3, а не 2 сентября, сделали даже выходным, но спустя два года указ отменили.

В 1990-х и нулевых годах Сахалинская областная дума и общественные активисты не раз предлагали вернуть праздник, но их инициативы оставались без внимания.

В 2010 году в очередной раз активизировалась дискуссия по поводу Южных Курил, и в Кремле, вероятно, решили напомнить бывшему супостату про русский штык.

Но отчего день победы отечественного оружия, пусть несопоставимой по масштабу и значению с 9 мая, больше 60 лет пребывал в забвении?

Почему Акт о капитуляции Японии от имени СССР подписал не главнокомандующий на Дальнем Востоке Александр Василевский, как на Западе Жуков, а представитель при штабе Дугласа Макартура генерал-лейтенант Кузьма Деревянко — при всем уважении к нему, фигура не первостепенная?

Молниеносная операция

На Ялтинской конференции в феврале 1945 года Сталин пообещал союзникам вступить в войну на Тихом океане через три месяца после окончания боевых действий в Европе, и сдержал слово.

Для себя вождь все решил минимум за два года до этого. В мае 1943 года тайно началось строительство необходимой для подвоза войск и боеприпасов железной дороги Комсомольск-Советская Гавань. Приказ готовить операцию советский Генштаб получил в начале осени 1944 года.

Тем не менее в Ялте Сталин заставил Рузвельта и Черчилля долго уговаривать себя, получив взамен важные уступки.

Нота об объявлении войны была вручена японскому послу в Москве в 17:00 8 августа. В ней говорилось, что боевые действия начнутся 9-го. Однако с учетом разницы во времени на Дальнем Востоке следующий день наступил уже через час.

Старшее поколение рассказывало, что при известии о новой войне поднялся глухой, но явственный ропот: только что одолели немцев, столько смертей и страданий, и вот снова!

К счастью для советского народа, боевые действия в основном закончились через 12 дней и обошлись в 12 031 жизнь, или примерно одну десятую процента потерь в войне с Германией.

Группировка, сведенная в три фронта, насчитывала около полутора миллионов человек плюс 200 тысяч военнослужащих монгольской армии, 5250 танков, 3700 самолетов, почти 30 тысяч артиллерийских стволов.

Командовал один из лучших советских стратегов Александр Василевский, почти всю Великую Отечественную войну возглавлявший генштаб, а впоследствии назначенный военным министром.

Разработанный им план предусматривал встречными ударами с трех направлений (из Приморья, с севера через Амур и из Забайкалья и Монголии) рассечь и окружить японские войска на территории Маньчжурии площадью около полутора миллионов квадратных километров, а затем силами Тихоокеанского флота и приданных ему стрелковой дивизии и трех бригад занять Южный Сахалин и Курилы.

Военные историки единодушно утверждают, что операция была спланирована и осуществлена блестяще, особо подчеркивая превосходную координацию действий родов войск, которая, в принципе, всегда являлась слабым местом советских вооруженных сил.

Квантунская армия генерала Оцудзо Ямады, укомплектованная в основном необстрелянной молодежью или призывниками старших возрастов и отрезанная от японской метрополии, насчитывала около 700 тысяч человек, 6260 орудий и минометов, 1150 танков, 1500 самолетов. То есть уступала войскам Василевского по личному составу и авиации в два с половиной раза, а по бронетехнике и артиллерии почти впятеро.

Согласно "Журналу боевых действий" Забайкальского фронта, "в частях Квантунской армии совершенно отсутствуют автоматы, противотанковые ружья, реактивная артиллерия, мало крупнокалиберной артиллерии; танки отсталой конструкции, маломощные; противотанковые орудия калибра 37 и 47 миллиметров годны для борьбы лишь с легкими танками".

Неудивительно, что, несмотря на отдельные эпизоды фанатичного сопротивления противника, советские войска продвигались как на учениях, неся минимальные потери.

6-я гвардейская танковая армия Забайкальского фронта 9-15 августа почти без поломок совершила 800-километровый марш через пустыню Гоби и горный хребет Большой Хинган. Значительную часть ее парка составляли танки БТ-7, которые еще применительно к лету 1941 года были объявлены устаревшими и никуда не годными.

15 августа по радио был зачитан указ императора Хирохито о капитуляции, и японцы начали массово сдаваться в плен, а к 20 августа практически прекратили сопротивление.

В обеих Кореях День победы над Японией отмечается 15 августа, в Британии 14 августа (с учетом разницы во времени).

В боях с Советской армией Япония потеряла убитыми около 84 тысяч человек, еще 594 тысячи человек, в том числе 148 генералов, оказались в плену.

Трофейное японское оружие (3,7 тысячи орудий, 600 танков, 861 самолет) было передано китайским коммунистам.

Не сбылось

18 августа маршал Василевский подписал приказ: 28 августа силами двух стрелковых дивизий высадиться на северном японском острове Хоккайдо. Но американцы поспели туда первыми.

Требование к США выделить ей Хоккайдо в качестве зоны оккупации Москва сняла только в 1956 году, после отставки сталинского министра внутренних дел Вячеслава Молотова.

Правда, в конечном итоге СССР получил в свою сферу влияния весь Китай, но в 1945 году никто этого не предвидел. Как указывает американский синолог Артур Уолдрон, в то время Сталин намеревался развивать отношения с Чан Кай-ши, а в Маньчжурии устроить подобие ГДР.

Недовольство тем, что японцы сдались слишком быстро, и результаты кампании оказались скромнее ожидаемых, очевидно, и обусловило прохладное отношение Сталина к процедуре подписания Акта о капитуляции и вообще к победе над Японией.

К тому же церемония проходила на борту вошедшего в Токийский залив линкора "Миссури", то есть на американской территории.

Чей вклад больше?

Шансов на победу у Японии практически не осталось еще со времени битвы при Мидуэе, но сопротивление могло длиться долго. В реальности крах наступил за считаные дни.

В конце июля Токио отклонил Потсдамскую декларацию США Британии и Китая с требованием сдачи и стал готовиться к реализации плана обороны Японских островов под кодовым названием "Яшма вдребезги", предусматривавшего поголовную мобилизацию и вооружение населения бамбуковыми копьями.

По данным исследователей, руководство Японии после поражения Германии поняло бесперспективность борьбы и желало переговоров, но до конца надеялось, что СССР выступит на них нейтральным посредником, а американцы испугаются больших потерь, и, таким образом, удастся, поступившись позициями в Китае и Корее, избежать капитуляции и оккупации.

Операция по захвату одного небольшого острова, Окинавы, в апреле-июне 1945 года унесла жизни 12 тысяч американцев. По оценкам военных аналитиков, в случае десанта на основные острова (операция "Даунфол") сражения продлились бы еще год, а число погибших со стороны США могло возрасти до миллиона.

Неудивительно, что союзники не воспользовались возможностью взять Берлин и Прагу и повсеместно отступили с уже занятых позиций к прочерченной в Ялте разграничительной линии.

"Говорят, что тем они платили Сталину за участие в японской войне. Уже имея на руках атомную бомбу, платили Сталину! Разве не убожество политического расчета?" — недоумевал Александр Солженицын.

Но в том-то и дело, что первое ядерное испытание в пустыне Аламогордо состоялось только 16 июля, а прежде никто не мог быть уверен, что из этого что-то выйдет.

Советские учебники истории однозначно утверждали, что "применение атомных бомб против Японии не вызывалось военной необходимостью" и было продиктовано исключительно желанием запугать СССР.

Советское участие, конечно, явилось важным фактором. "Вступление сегодня утром в войну Советского Союза ставит нас окончательно в безвыходное положение и делает невозможным дальнейшее продолжение войны”, — заявил на экстренном заседании Высшего совета по руководству войной японский премьер Кантаро Судзуки.

Однако разгром Квантунской армии в Маньчжурии мало влиял на обороноспособность японской метрополии, поскольку массово перебросить туда войска с материка было бы все равно невозможно из-за подавляющего превосходства США на море и в воздухе.

"Мы полностью уничтожим способность Японии вести войну. Если они не примут сейчас наши условия, пусть ожидают дождь разрушений с воздуха, подобного которому еще не было на этой планете", — заявил после бомбардировки Хиросимы Гарри Трумэн. Последствия атаки очевидным образом продемонстрировали, что он не бросал слова на ветер.

Один из основных аргументов на заседании Высшего совета по руководству войной 12 августа, где было принято решение капитулировать, состоял в том, что в случае атомного удара по Токио может пострадать священная особа императора.

Мораль и право

СССР и Япония в апреле 1941 года заключили пакт о ненападении и нейтралитете. Согласно статье 3 этого документа, каждая из сторон могла выйти из него, предупредив партнера не менее, чем за год. Советский Союз денонсировал пакт 5 апреля 1945 года.

Начав боевые действия в августе, Москва нарушила собственные обязательства и международное право.

Японцы не ударили в спину СССР, когда его судьба висела на волоске под Москвой и Сталинградом. Конечно, не от великой любви, а следуя собственным интересам, как они их понимали, но факт остается фактом. А СССР ударил, когда Япония и без того стояла на краю бездны и сделать это можно было, ничем не рискуя.

Главным объяснением всегда являлась "верность союзническому долгу". Но то, как относился Сталин к США и Британии, в комментариях не нуждается.

17 апреля 1945 года советский ас Иван Кожедуб по ошибке сбил над Германией два американских "Мустанга". В официальную статистику воздушных побед их ему, естественно, не зачли.

"Это — в счет будущей войны", — "утешил" командир авиакорпуса Евгений Савицкий.

Бои в Европе еще не закончились, встреча на Эльбе была впереди, а старшие советские офицеры уже вели такие речи.

Помимо расширения советских границ и зоны влияния, некоторые современные российские авторы откровенно называют целью войны 1945 года месть Японии за Порт-Артур и Цусиму. "Прежде всего, был смыт позор поражения в русско-японской войне 1905 года", — писал военный историк, генерал армии Махмут Гареев.

"Диана" и "Юнона"

Тема советско-японской войны неотделима от проблемы Южных Курил, или, как называют их в Японии, "северных территорий", из-за которой две страны до сих пор не заключили мирный договор.

С 1956 года Москва предлагала разные компромиссные варианты (передача двух из четырех островов, разные формы совместного использования), но Токио стоит на позиции "все или ничего".

Симодский договор 1855 года, положивший начало официальным отношениям между двумя государствами и установивший между ними границу, отнес Северные Курилы к России, а Южные к Японии.

В отличие от Южного Сахалина и Северных Курил, переходивших впоследствии из рук в руки, Южные Курилы (Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи) до 1945 года не принадлежали России и СССР ни дня.

О ситуации до Симодского трактата говорят события, случившиеся в начале XIX века.

С первой российской кругосветной экспедицией Ивана Крузенштерна отбыл в ранге посланника граф Николай Резанов, имевший задачу заключить торговое соглашение с Японией.

По итогам переговоров в Нагасаки японцы отказались выходить из самоизоляции и отослали обратно подарки, присланные микадо Александром I.

Снаряжая вторую экспедицию Василия Головнина, Россия, не понимая внутреннего устройства Японии, решила, что, если не удалось договориться с центральным правительством, надо попробовать завязать контакт с властями отдельных островов.

Губернатор острова, у которого бросил якорь корабль Головнина "Диана", прикинулся дружелюбным, заманил капитана и шестерых его спутников в свою резиденцию, а там арестовал. Моряки провели в тюрьме около двух лет, пока японцы, узнав, что Россия победила великого владыку Запада Наполеона, не отпустили их от греха.

С одной стороны, японцы проявили коварство и жестокость к мирным путешественникам. С другой стороны, первую экспедицию они приняли и проводили без эксцессов, по-хорошему попросили больше к ним не приплывать, а россияне решили, раз не вышло в дверь, лезть в окно.

Главное в данном случае то, что инцидент в июле 1811 года случился не где-нибудь, а на Шикотане. Когда русские только открывали для себя неизведанные моря и земли, Япония уже имела там свою администрацию и гарнизон.

В 1807 году командир брига "Юнона" (того самого, из рок-оперы) лейтенант Хвостов сжег и разграбил на Итурупе два японских селения. По возвращении в Охотск его отдали под суд за самоуправство. Хвостов заявил, что распоряжение "попугать" дал ему перед отъездом в Петербург Резанов, раздосадованный провалом своей миссии.

Поскольку Резанов по пути умер, подтвердить или опровергнуть слова Хвостова оказалось некому.

Важно, опять-таки, что на Итурупе было, что жечь.

Тезисом "Южные Курилы — исконная русская земля" оперируют в основном сетевые патриоты, из тех, для кого и Катыни не было, и американцы на Луну не летали. Официальная Москва в исторические дискуссии не вдается, а предъявляет в качестве главного аргумента незыблемость итогов Второй мировой войны.