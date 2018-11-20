Почему в Германии тоже спорят о миграционном пакте ООН

Теперь возникли сомнения и в Германии. Причем, не только у правых популистов из "Альтернативы для Германии", которые активно агитируют против миграционного пакта, например, со специального сайта. "Мы сами решаем, кого впускать, — говорится на нем. — Надо остановить миграционный пакт". Теперь с возражениями выступил и один из министров правительства Ангелы Меркель (Angela Merkel).

Тема для съезда ХДС?

В интервью воскресной газете Bild am Sonntag (за 18 ноября) министр здравоохранения Германии Йенс Шпан (Jens Spahn) предложил вынести миграционный пакт ООН на обсуждение съезда Христианско-демократического Союза (ХДС) в начале декабря и поставить на голосование вопрос, следует ли к этому пакту присоединяться. "В крайнем случае, — сказал Шпан, — подпишем его позднее".

Шпан — не просто один из министров Меркель. Он — один из трех кандидатов, считающихся фаворитами на предстоящих на этом съезде выборах председателя ХДС. Сама Меркель после 18 лет на этом посту решила больше не баллотироваться. От того, кого делегаты изберут лидером партии, зависит и имя следующего кандидата христианских демократов в канцлеры Германии.

По внутрипартийным опросам Шпан пока замыкает тройку фаворитов. На первом месте — генеральный секретарь ХДС, единомышленница канцлера Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer), на втором — оппонент Меркель, бывший председатель парламентской фракции консерваторов Фридрих Мерц (Friedrich Merz).

Шпан критикует Меркель

Шпан хоть и входит в состав кабинета министров, но достаточно ясно дает понять о своем несогласии с миграционной политикой главы правительства.

Он неоднократно критиковал принятое Меркель в сентябре 2015 года решение открыть границы для мигрантов, а совсем недавно в статье для респектабельной Frankfurter Allgemeine Zeitung назвал проблему беженцев тем "белым слоном", которого отказывается видеть правительство. Шпан писал о продолжающемся "нерегулируемом, преимущественно мужском притоке мигрантов", который следует "ограничить и лучше контролировать".

Выразив сомнение в миграционном пакте ООН, Шпан в очередной раз пошел против линии Ангелы Меркель. Она не далее, как в пятницу на прошлой неделе (16 ноября) решительно выступила в поддержку этого документа, осудила тех, кто "распространяет о нем лживые утверждения", и призвала не поддаваться "повестке дня, которую навязывают распространяющие панику и ненависть".

Канцлеру нужна поддержка партии

Для 38-летнего Шпана проблема беженцев и миграционная политика — это, судя по всему, та тема, с помощью которой он надеется догнать и обогнать остальных претендентов на пост председателя ХДС, а затем и канцлера Германии. "Йенс Шпан паникует, — считает, например, заместитель председателя фракции либералов в бундестаге (Alexander Lambsdorff), — поскольку в гонке за пост лидера ХДС его опережают Аннегрет Крамп-Карренбауэр и Фридрих Мерц".

Но среди консерваторов у Шпана на самом деле немало сторонников. К их числу относится, например, лидер предпринимательского крыла во фракции ХДС/ХСС Карстен Линнеман (Carsten Linnemann). Он называет ооновский пакт "панегириком миграции", призывает не быть "наивными" и не рассматривать "миграцию как априори нечто позитивное".

Председатель комитета бундестага по помощи развивающимся странам консерватор Петер Рамзауэр (Peter Ramsauer) также против того, чтобы рассматривать "миграцию как нечто нормальное или даже желательное". Такой подход, дескать, "настежь открывает ворота" для мигрантов.

В прошлую субботу, 17 ноября, христианские демократы в Саксонии-Анхальте на съезде своей земельной парторганизации потребовали от правительства Германии не присоединяться к миграционному пакту ООН. Если такую резолюцию примет и общегерманский съезд ХДС в начале декабря, то Ангела Меркель окажется в очень сложной ситуации. Решения партии, правда, не обязательны для выполнения главой правительства, но без широкой поддержки христианских демократов Меркель не сможет долго оставаться канцлером.

"Мягкие обязательства" миграционного пакта

Миграционный пакт, текст которого был согласован в июле этого года, не представляет собой юридически обязывающий документ. В нем фиксируются лишь общие принципы обращения с мигрантами.

ООН считает необходимым лучше защищать их от эксплуатации и злоупотреблений, не дискриминировать при назначении социальных пособий, внимательнее следить за соблюдением условий труда, в случае необходимости предоставлять срочную медицинскую помощь, а детям мигрантов — возможность ходить в школу. Миграционный пакт призван также углубить сотрудничество стран в том, что касается управления потоками мигрантов и борьбы с контрабандистами.