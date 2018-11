Почему в Германии тоже спорят о миграционном пакте ООН

На конференции в Марокко 10-11 декабря Организация Объединенных Наций будет принимать Всемирный пакт о безопасной, упорядоченной и регулируемой миграции (The Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration). Из 193 стран-членов ООН только США с самого начала были против такого пакта и не участвовали в работе над его текстом. Позднее, однако, и ряд других государств решили не подписывать этот документ, в частности, Австралия, а в ЕС — Австрия, Венгрия, Польша, Чехия и Эстония.