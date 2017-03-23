Почему убили экс-депутата Вороненкова: версии Москвы и Киева

Президент Украины Петр Порошенко назвал убийство экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова в Киеве "актом государственного терроризма со стороны России". В Кремле, в свою очередь, назвали абсурдными "измышления" о российском следе. Русская служба Би-би-си собрала первые комментарии по поводу резонансного преступления.

Бывший депутат Госдумы от фракции КПРФ Денис Вороненков был застрелен в центре Киева возле гостиницы Premier Palace в четверг днем. Его охранник и стрелявший госпитализированы. Предполагаемый киллер получил ранение в голову и находится в крайне тяжелом состоянии.

В прошлом году Вороненков уехал на Украину и дал показания по уголовному делу против бывшего украинского президента Виктора Януковича. Он также выступил с серией разоблачительных заявлений, в том числе о том, что советник Владимира Путина Владислав Сурков был якобы против присоединения Крыма к России.

В России в отношении Вороненкова возбуждено уголовное дело о мошенничестве. КПРФ отмежевалась от него после "побега" на Украину.

Москва и Киев после убийства экс-депутата обменялись взаимными обвинениями в причастности к гибели россиянина. Кроме политической, в Госдуме прозвучала и версия, связанная с бизнесом бывшего парламентария. "Люди потеряли надежду вернуть соответствующие деньги", — сказал экс-директор ФСБ, депутат Госдумы Николай Ковалев.



Петр Порошенко, президент Украины:

"Коварное убийство в центре Киева Дениса Вороненкова — это акт государственного терроризма со стороны России, которую он вынужден был покинуть по политическим соображениям. Явный почерк российских спецслужб, который раньше неоднократно проявлялся в разных европейских столицах".

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России:

"Мы считаем, что какие-либо измышления, которые уже звучат о пресловутом российском следе, являются абсурдными".



Александр Вакуленко, начальник главного следственного управления Национальной полиции Украины:

"Учитывая личность погибшего, как одну из первоочередных версий мы рассматриваем действия Российской Федерации, направленные на уничтожение этого человека как лица, которое давало важные показания в процессах, которые происходили в Украине".

Николай Коломейцев, зампредседателя фракции КПРФ в Госдуме:

"России его убийство не нужно. Он не как Ходорковский, деньги отсюда не вывел, все осталось здесь".

Сергей Обухов, секретарь ЦК КПРФ:

"Очень много версий будет, особенно сейчас, непосредственно после убийства, но первая из них, предполагаю, то, что СБУ [Служба безопасности Украины] с Вороненкова уже что могла, взяла, и, как говорится, он стал "отработанным материалом"… [Некоторым может быть] выгодно таким образом отвлечь внимание от скандала вокруг "Евровидения", который развернулся на Украине, и объявить, что в убийстве виновата "рука Москвы".

Юрий Луценко, генпрокурор Украины:

"Среди белого дня в центре Киева был застрелен экс-депутат Госдумы России Денис Вороненков, который предоставил следователям военной прокуратуры очень важные показания по делу. Это была обычная для Кремля показательная казнь свидетеля".

Валерий Рашкин, депутат Госдумы от КПРФ:

"Нужно проработать версию о его работе до депутатства, в лихие 90-е. Материальные претензии были к нему и во время его работы депутатом. Вторая версия — политическая. На Украине беспредел, фашиствующая власть. Нужно отбросить все и совместно расследовать эту трагедию".



Зорян Шкиряк, советник главы МВД Украины:

"Лично я убежден в том, что это может быть циничная показательная месть, казнь со стороны российских спецслужб".



Франц Клинцевич, замглавы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности:

"Я однозначно на первое место ставлю версию, связанную с провокацией службы безопасности Украины. Это характерные вещи, абсолютно соответствуют их стереотипу поведения, методике действий — то, что сегодня, в последнее время, делает и служба безопасности, и вообще украинская власть".

Антон Геращенко, советник главы МВД Украины:

"Это заказное политическое убийство, сделанное с целью устрашения всех тех российских депутатов и чиновников, кто попытается сбежать из России на Запад или в Украину и рассказать правду о том, как функционирует российский карательный аппарат".

Николай Ковалев, экс-директор ФСБ, депутат Госдумы:

"Нужно искать все причины именно в сфере криминала, в сфере финансовых претензий, которые к нему предъявлялись. Я думаю, что мы реально знали десятую часть того, что ему готовы предъявить, и те претензии, которые звучали. Его попытка скрыться в Киеве привела, судя по всему, к тому, что люди потеряли надежду вернуть соответствующие деньги".