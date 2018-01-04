Почему российский шпионский корабль "Янтарь" тревожит Запад

Российский военно-морской флот очень гордится своим новым шпионским кораблем "Янтарь", который сейчас помогает Аргентине найти пропавшую подводную лодку.

Аргентина уже потеряла надежду спасти экипаж подлодки "Сан-Хуан", исчезнувшей 15 ноября, но все еще пытается найти субмарину.

"Янтарь" числится как океанографическое исследовательское судно, однако оно напичкано различным оборудованием для слежки. На судне также имеются специальные глубоководные обитаемые и автономные необитаемые подводные аппараты.

Сейчас телеуправляемый необитаемый подводный аппарат прочесывает океанское дно возле Аргентины.

Но чем еще может заниматься "Янтарь"?

Подводные кабели как мишень

Активность "Янтаря", вероятно, побудила британских военных в прошлом месяце предостеречь, что Россия может повредить важные подводные кабели.

Начальник генерального штаба британских вооруженных сил сэр Стюарт Пич заявил, что повреждения кабелей, обеспечивающих интернет и другие коммуникации, может оказаться катастрофическим.

Земной шар охватывают десятки волоконно-оптических кабелей, у НАТО также на дне океана есть кабели, используемые в военных целях.

"Янтарь" способен к ним подключаться, утверждает живущий в Лондоне эксперт по вопросам российской армии Игорь Сутягин. Впрочем, никаких свидетельств того, что с подводными кабелями совершались подобные манипуляции, нет.

Игорь Сутягин, работающий в Королевском объединенном институте оборонных исследований, напомнил, как в 1970-х годах во время холодной войны американцы потеряли связь со станцией SOSUS — частью гидроакустической противолодочной системы США.

Эта система была предназначена для обнаружения и опознавания подводных лодок в Атлантике.

Тогда американские военные пришли к выводу, что кабели повредила советская подводная лодка.

В тот же период американцы, по некоторым сообщениям, установили подслушивающие устройства на подводные кабели в Охотском море, где базировались советские подводные лодки.

По сообщениям из российского парламента, "Янтарь" способен выполнять такие же задания.

"На борту "Янтаря" находятся аппараты, которые предназначены для глубоководного слежения, а также оборудование для подключения к сверхсекретным кабелям связи", — сообщала в октябре прошлого года российская "Парламентская газета".

На службе в ВМФ

"Янтарь" состоит на службе в ВМФ России с марта 2015 года и является флагманом проекта 22010 "Крюйс", — утверждала "Парламентская газета".

Игорь Сутягин считает, что "Янтарь" принадлежит Главному управлению глубоководных исследований министерства обороны РФ.

Судно длиной в 108 метров имеет экипаж из 60 человек и было введено в эксплуатацию в 2015 году. Его построили в порту Калининграда, это первое судно серии "Проект-22010". Второе судно этой серии под названием "Алмаз" вскоре присоединится к российскому флоту.

В России есть несколько шпионских кораблей более старого поколения. В апреле один из них, "Лиман", затонул у турецкого побережья, столкнувшись с грузовым судном. Вся его команда была спасена.

"Янтарь" может использовать трехместные глубоководные батискафы "Русь" и "Консул", которые погружаются на глубину до 6000 м.

Слежка за США

В сообщении российского парламентского издания отмечалось, что летом 2015 года американские боевые корабли зафиксировали "Янтарь" около военно-морской базы Кингс-Бей (Джорджия).

"По мнению представителей Пентагона, россияне вели сбор информации об оборудовании американских подлодок, в том числе подводных датчиках, единой информационной сети DoDIN", — пишет "Парламентская газета".

Кингс-Бей — база шести американских подводных лодок, оборудованных баллистическими ракетами "Трайдент". Каждая такая подлодка оснащена 24 баллистическими ракетами, сообщает сайт о военно-морских технологиях Naval Technology.

Игорь Сутягин говорит, что американские подводные датчики вблизи Кингс-Бей могут заинтересовать российских военных, которые, вероятно, не прочь скопировать эту американскую технологию.

Об обеспокоенности Пентагона способностью "Янтаря" перерезать кабели сообщала и американская газета Washington Times.

В конце 2016 года "Янтарь" был замечен в районе подводных кабелей связи, проложенных возле побережья Сирии.

Необычные перемещения судна проследил вебсайт Covert Shores. Частые остановки "Янтаря" в различных точках вдоль кабельного маршрута показали, что его подводный аппарат изучает морское дно, говорится в сообщении.

Поисковые и спасательные работы

Кроме миссии в Аргентине, "Янтарь" и раньше использовался в поисковых и спасательных работах.

"Благодаря технологическим возможностям "Янтаря" у берегов Сирии удалось обнаружить палубные истребители Су-33 и МиГ-29КР авианосца "Адмирал Кузнецов" и своевременно изъять с самолётов секретное бортовое оборудование", — сообщила "Парламентская газета".

Российские Су-33 и МиГ-29 упали в Средиземное море в 2016 году во время войны в Сирии.

Снятое с них оборудование могло содержать секретные данные с радаров или ракет или систему идентификации "друг-враг", предполагает Игорь Сутягин.

Исчезновение аргентинской субмарины напомнило о трагедии российской подводной лодки "Курск" в 2000 году.

Судно типа "Янтаря" могло спасти хотя бы некоторых членов экипажа "Курска", а заодно и репутацию российского флота.