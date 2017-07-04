Почему республиканцы в США все больше любят Россию

Загадочная слабость нового американского президента к старому российскому начала сказываться на умонастроении Республиканской партии США, которая делается все более пророссийской.

Масштабы этого сдвига зафиксировал майский опрос Morning Consul-Politico, показавший, что уже 49% избирателей-республиканцев считают Россию союзной или дружественной страной. Лишь 12% считают ее врагом.

Согласно опросу Гэллапа, в 2012 году только 12% республиканцев относились к Владимиру Путину благосклонно. В феврале этого года их было уже 32%.

Как пишет в Washington Post бывший сотрудник ЦРУ Эван Макмаллин, безуспешно баллотировавшийся в прошлом году в президенты США, "эта опасная тенденция ослабляет решимость страны себя защищать и от начала до конца является следствием нежелания республиканского руководства с первого же дня выступить против Трампа".

"Избиратели-республиканцы давно относились к Путину со здоровым недоверием, — продолжает автор. — Но постоянное расположение Трампа к Москве и безмолвствие других республиканских лидеров изменяют взгляды этих избирателей".

Цитируемая здесь статья Макмаллина озаглавлена "Республиканцы рискуют сделаться партией Путина".

Как и многие другие публицисты, он тревожится, что на их первой встрече в Гамбурге Трамп сделает Путину неоправданные уступки, да еще и не потребует ничего взамен.

Чего хочет Россия

Известно, чего в первую очередь хочет Россия: возврата своих дипломатических дач на Лонг-Айленде и в Мэриленде, с которых россиян в 24 часа выдворил в конце декабря Барак Обама в отместку за предполагаемый взлом компьютеров Демократической партии США. Во-вторых, Россия хочет снятия или хотя бы существенного ослабления санкций, наложенных Обамой на Россию за аннексию Крыма и помощь сепаратистам на востоке Украины.

По выкладкам западных экономистов, санкции США и Евросоюза сократили ВВП России примерно на один процент.

Еще 31 мая Washington Post напечатала пространную статью "Администрация Трампа готовится вернуть российские поместья в Мэриленде и Нью-Йорке".

Российские дипломаты называют их дачами, но Обама заявил 29 декабря, что они используются в разведывательных целях, мало кого этим откровением удивив, поскольку слухи о двойном назначении этих объектов ходили в обеих американских столицах годами.

Попутно Обама выдворил из США 35 российских дипломатов, охарактеризовав их как профессиональных разведчиков. Вопреки ожиданиям, Москва на этот раз от ответных мер воздержалась, хотя в последнее время российские представители дают понять, что эти меры уже подготовлены.

В начале мая администрация Трампа известила Россию, что готова вернуть ее дипломатам допуск на означенные дачи при условии, что Москва разрешит американцам построить новое консульство в Санкт-Петербурге.



Дачи, прослушка и полиция

Россия заморозила этот объект в отместку за санкции, которые наложили на нее США в 2014 году в ответ на ее вмешательство на Украине.

Два дня спустя, пишет Washington Post, американская позиция изменилась. Госсекретарь Рекс Тиллерсон встретился в Вашингтоне с Сергеем Лавровым и российским послом Сергеем Кисляком и заявил им, что США больше не связывают возвращение дипдач с вопросом о консульстве в Санкт-Петербурге.

По данным столичной газеты, не исключено, что администрация Трампа позволит россиянам снова занять обе дачи с известными ограничениями. Обсуждается, в частности, лишение этих объектов дипломатической неприкосновенности, без которой они ничем не будут отличаться от любого другого здания в США.

Американские правоохранительные органы будут иметь к ним доступ в обычном порядке.

Еще в мае Washington Post оговаривалась, что любые уступки России могут оказаться спорными в свете непрекращающейся шумихи из-за предполагаемого предвыборного сговора Трампа или его людей с Путиным. Оценить масштабы этой шумихи можно по данным исследования, которое провела консервативная организация Media Research Center.

Она изучила вечерние выпуски новостей всех главных телекомпаний Америки на протяжении пяти недель, прошедших с 17 мая, когда минюст США назначил Роберта Мюллера главой расследования возможных связей штаба Трампа с Россией. Этому расследованию были посвящены в общей сложности 353 минуты эфира, или 55% всех передач о правлении Трампа.

Для Америки, где телевизионные новости обычно лаконичны, это большой объем.

В прошлом году, когда российские спецслужбы всерьез принялись портить жизнь американским дипломатам — резали им покрышки, залезали в квартиры и т. д — администрация Обамы пригрозила закрыть дипдачи России в США, если американцев не оставят в покое и если Москва не снимет запрет на строительство нового консульства.

По словам госдепартамента, старое здание так нашпиговано российской шпионской аппаратурой, что им нельзя пользоваться.

Угроза так и оставалась угрозой до конца года, когда Обама, наконец, выполнил ее в отместку за предполагаемые предвыборные взломы компьютеров Демпартии и продолжающиеся гонения на американских дипломатов в России.

"Мы не собирались их возвращать", — вспоминает один сотрудник госдепа при Обаме, имея в виду российские дачи в США. Но Обаму сменил Трамп, который смотрит на мир иначе.



Санкции и конгресс

В конце июня та же Washington Post собщила, что администрация Трампа планировала активизировать попытки сорвать резолюцию палаты представителей, которая придаст обамовским санкциям против России силу закона. Аналогичная резолюция была принята в июне сенатом США, где она получила достаточно голосов, чтобы в случае чего опрокинуть трамповское вето.

Обама ввел санкции в обход конгресса четырьмя президентскими указами, которые его преемник волен отменить по своему усмотрению. Многие законодатели от обеих американских партий с самого начала подозревали Трампа в намерении отменить или облегчить санкции и собирались связать ему руки, придав им силу закона.

Но соответствующая резолюция забуксовала в нижней палате конгресса, которая считает, что ее инициатором по конституции должна была быть именно она, а не сенат. Загвоздка была пустячная, но она оттянула принятие резолюции, которая помешала бы Трампу сделать в Гамбурге уступки Путину.

Этим уступкам может помешать и продолжающаяся в СМИ шумиха вокруг предполагаемого сговора трампистов с Россией.