Почему республиканцы в США все больше любят Россию

Загадочная слабость нового американского президента к старому российскому начала сказываться на умонастроении Республиканской партии США, которая делается все более пророссийской.
Масштабы этого сдвига зафиксировал майский опрос Morning Consul-Politico, показавший, что уже 49% избирателей-республиканцев считают Россию союзной или дружественной страной. Лишь 12% считают ее врагом.
Согласно опросу Гэллапа, в 2012 году только 12% республиканцев относились к Владимиру Путину благосклонно. В феврале этого года их было уже 32%.
Как пишет в Washington Post бывший сотрудник ЦРУ Эван Макмаллин, безуспешно баллотировавшийся в прошлом году в президенты США, "эта опасная тенденция ослабляет решимость страны себя защищать и от начала до конца является следствием нежелания республиканского руководства с первого же дня выступить против Трампа".
"Избиратели-республиканцы давно относились к Путину со здоровым недоверием, — продолжает автор. — Но постоянное расположение Трампа к Москве и безмолвствие других республиканских лидеров изменяют взгляды этих избирателей".
Цитируемая здесь статья Макмаллина озаглавлена "Республиканцы рискуют сделаться партией Путина".
Как и многие другие публицисты, он тревожится, что на их первой встрече в Гамбурге Трамп сделает Путину неоправданные уступки, да еще и не потребует ничего взамен.
Чего хочет Россия
Известно, чего в первую очередь хочет Россия: возврата своих дипломатических дач на Лонг-Айленде и в Мэриленде, с которых россиян в 24 часа выдворил в конце декабря Барак Обама в отместку за предполагаемый взлом компьютеров Демократической партии США. Во-вторых, Россия хочет снятия или хотя бы существенного ослабления санкций, наложенных Обамой на Россию за аннексию Крыма и помощь сепаратистам на востоке Украины.
По выкладкам западных экономистов, санкции США и Евросоюза сократили ВВП России примерно на один процент.
Еще 31 мая Washington Post напечатала пространную статью "Администрация Трампа готовится вернуть российские поместья в Мэриленде и Нью-Йорке".
Российские дипломаты называют их дачами, но Обама заявил 29 декабря, что они используются в разведывательных целях, мало кого этим откровением удивив, поскольку слухи о двойном назначении этих объектов ходили в обеих американских столицах годами.
Попутно Обама выдворил из США 35 российских дипломатов, охарактеризовав их как профессиональных разведчиков. Вопреки ожиданиям, Москва на этот раз от ответных мер воздержалась, хотя в последнее время российские представители дают понять, что эти меры уже подготовлены.
В начале мая администрация Трампа известила Россию, что готова вернуть ее дипломатам допуск на означенные дачи при условии, что Москва разрешит американцам построить новое консульство в Санкт-Петербурге.
Дачи, прослушка и полиция
Россия заморозила этот объект в отместку за санкции, которые наложили на нее США в 2014 году в ответ на ее вмешательство на Украине.
Два дня спустя, пишет Washington Post, американская позиция изменилась. Госсекретарь Рекс Тиллерсон встретился в Вашингтоне с Сергеем Лавровым и российским послом Сергеем Кисляком и заявил им, что США больше не связывают возвращение дипдач с вопросом о консульстве в Санкт-Петербурге.
По данным столичной газеты, не исключено, что администрация Трампа позволит россиянам снова занять обе дачи с известными ограничениями. Обсуждается, в частности, лишение этих объектов дипломатической неприкосновенности, без которой они ничем не будут отличаться от любого другого здания в США.
Американские правоохранительные органы будут иметь к ним доступ в обычном порядке.
Еще в мае Washington Post оговаривалась, что любые уступки России могут оказаться спорными в свете непрекращающейся шумихи из-за предполагаемого предвыборного сговора Трампа или его людей с Путиным. Оценить масштабы этой шумихи можно по данным исследования, которое провела консервативная организация Media Research Center.
Она изучила вечерние выпуски новостей всех главных телекомпаний Америки на протяжении пяти недель, прошедших с 17 мая, когда минюст США назначил Роберта Мюллера главой расследования возможных связей штаба Трампа с Россией. Этому расследованию были посвящены в общей сложности 353 минуты эфира, или 55% всех передач о правлении Трампа.
Для Америки, где телевизионные новости обычно лаконичны, это большой объем.
В прошлом году, когда российские спецслужбы всерьез принялись портить жизнь американским дипломатам — резали им покрышки, залезали в квартиры и т. д — администрация Обамы пригрозила закрыть дипдачи России в США, если американцев не оставят в покое и если Москва не снимет запрет на строительство нового консульства.
По словам госдепартамента, старое здание так нашпиговано российской шпионской аппаратурой, что им нельзя пользоваться.
Угроза так и оставалась угрозой до конца года, когда Обама, наконец, выполнил ее в отместку за предполагаемые предвыборные взломы компьютеров Демпартии и продолжающиеся гонения на американских дипломатов в России.
"Мы не собирались их возвращать", — вспоминает один сотрудник госдепа при Обаме, имея в виду российские дачи в США. Но Обаму сменил Трамп, который смотрит на мир иначе.
Санкции и конгресс
В конце июня та же Washington Post собщила, что администрация Трампа планировала активизировать попытки сорвать резолюцию палаты представителей, которая придаст обамовским санкциям против России силу закона. Аналогичная резолюция была принята в июне сенатом США, где она получила достаточно голосов, чтобы в случае чего опрокинуть трамповское вето.
Обама ввел санкции в обход конгресса четырьмя президентскими указами, которые его преемник волен отменить по своему усмотрению. Многие законодатели от обеих американских партий с самого начала подозревали Трампа в намерении отменить или облегчить санкции и собирались связать ему руки, придав им силу закона.
Но соответствующая резолюция забуксовала в нижней палате конгресса, которая считает, что ее инициатором по конституции должна была быть именно она, а не сенат. Загвоздка была пустячная, но она оттянула принятие резолюции, которая помешала бы Трампу сделать в Гамбурге уступки Путину.
Этим уступкам может помешать и продолжающаяся в СМИ шумиха вокруг предполагаемого сговора трампистов с Россией.