Решение Верховного суда о необходимости одобрения парламента прежде, чем правительство начнет процесса выхода Британии из ЕС, на самом деле вызвало вздох облегчения у многих членов кабинета, пишет Русская служба Би-би-си.

Разумеется, премьер-министр Тереза Мэй едва ли сильно обрадовалась перспективе обращения к парламенту за разрешением на начало переговоров о выходе из Европейского союза.

Сегодняшнее решение судей не отменяет того факта, что такое обращение к парламенту стало политическим неудобством, которого Тереза Мэй очень стремилась избежать.

Оно также не меняет настроений среди многих депутатов парламента от оппозиции, которые намерены внести поправки в текст законопроекта, который теперь придется представлять правительству, с целью включения в него различных гарантий, или попыток добиться голосования по вопросу о едином рынке, или же добиться окончательного голосования по готовому тексту соглашения, когда переговоры по нему будут завершены.

Однако в Уайтхолле вздохнули во вторник с облегчением по двум причинам.

Члены Верховного суда воздержались от постановления о том, что местные правительства составных частей Великобритании — Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии — могут участвовать в процессе принятия решений о выходе страны из ЕС. Такое решение стало бы, по словам одного из членов кабинета, кошмарным сценарием.

Шотландская национальная партия уже ранее заявляла, что не намерена вмешиваться в процесс выхода Британии из ЕС, применяя право вето.

Но нет сомнений в том, что центральное правительство в Лондоне было бы поставлено в неловкое положение в случае, если бы парламент в Эдинбурге решил голосовать по этому вопросу. После нынешнего решения Верховного суда такая возможность снимается с повестки дня.

Кроме того, Верховный суд воздержался от указаний о том, как именно вести себя правительству в данной ситуации. В постановлении суда ясно говорится, что порядок дальнейших действий должен определяться не судами, а политиками.

Это означает, что уже в ближайшие дни правительство предложит на рассмотрение парламента максимально лаконичный текст нового закона в надежде на то, что он будет одобрен в предстоящие две недели.

Если бы Верховный суд включил в свое решение четкие инструкции правительству в отношении такого законопроекта, это могло стать еще одним кошмаром для правительства.

Правительство хотело бы внести закон, который оставлял бы его противникам минимальное пространство для маневра, а такие судебные указания сильно осложнили бы жизнь министров.

Такое вмешательство Верховного суда подняло бы массу крайне неудобных вопросов о границах власти судов и парламента, на которые сейчас мало у кого есть достаточно времени и терпения.