Почему Путин не ответил на главный вопрос

Продолжавшаяся около четырех часов 15-я "прямая линия" Владимира Путина с россиянами вновь не дала ответ на главный политический вопрос: будет ли он выдвигаться в президенты в четвертый раз. Русская служба Би-би-си рассказывает о причинах молчания главы государства.

Во время "прямой линии" 15 июня зрители несколько раз присылали президенту вопросы о его планах — о том, собирается ли он в отставку и кто будет его преемником. Эти вопросы демонстрировались на экране, но ведущие шоу их так и не задали. И сам Путин предпочел не обращать на них внимания. На вопрос Русской службы Би-би-си о выборах в 2018 году он также не стал отвечать.

Почему наиболее вероятный кандидат в президенты 2018 года не говорит о своем выдвижении?

Потому что и так все ясно

Пока Путин молчит о своих планах, о его возможном четвертом сроке говорят его соратники. "По моему убеждению, у тех, кто хочет будущего России, благополучия граждан и страны, мирного неба над головой, кандидат один — Путин Владимир Владимирович.", — заявил несколько дней назад в интервью порталу "Лайф" спикер Государственной думы Вячеслав Володин.

Хотя официально никакой кампании нет, неформально подготовка президента к выборам в самом разгаре. Два источника Русской службы Би-би-си, близкие к администрации президента, попросившие об анонимности, так как не имеют права давать официальных комментариев прессе, говорят, что куратор политического блока Кремля Сергей Кириенко начал заниматься разработкой концепции президентской избирательной кампании сразу после своего назначения осенью 2016 года.

Была изменена и дата выборов: день голосования в 2018 году пройдет ровно в четвертую годовщину присоединения Россией Крыма, которое состоялось 18 марта 2014 года как раз по инициативе Владимира Путина.

Путин дал интервью ведущим международным СМИ и принял участие в съемках фильма американского журналиста Оливера Стоуна "Интервью с Путиным". Саму картину, права на которую приобрел Первый канал, в России покажут неделю спустя после того, как она пройдет в США. Накануне выборов 2012 года Путин также поучаствовал в большом проекте о себе: дал интервью для документального фильма "Я Путин. Портрет президента" немецкого журналиста Хуберта Зайпеля.

Поддерживает необъявленную президентскую кампанию Владимира Путина и правительство под руководством Дмитрия Медведева. Два собеседника в Белом доме, не уполномоченные общаться с прессой по этому поводу, рассказали Би-би-си, что решения кабинета министров и поездки вице-премьеров также планируются с учетом "предвыборной кампании" Путина.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков какую-либо работу Кремля, связанную с выборами Путина, отрицал. Работа в рамках предвыборной кампании не ведется, говорил Песков.

Потому что Кремлю нужно время

К выборам должен быть готов не только сам президент, но и его администрация. "Думаю, что Путин объявит о старте кампании не раньше, чем Кремль будет к ней готов. Начинать сейчас нет никакой необходимости. Держать в тонусе избирателя на протяжении такого долгого времени, да еще в отсутствие интриги, не получится", — объясняет политолог Аббас Галлямов.

К тому же пока никто не показал содержания будущей кампании и четвертого срока вообще, обращает внимание бывший сотрудник администрации президента, политолог Алина Лисенкова. Например, в 2011 году в мае — за 10 месяцев до голосования — был создан Общероссийский народный фронт, который был задуман как часть предвыборного проекта и политического ландшафта последующего срока, приводит пример политолог.

Кроме того, всего три дня назад прошли протестные акции по всей стране, и с политической точки зрения объявлять о выборах тоже нужно осенью, считает Лисенкова. Осенью пройдет единый день голосования, и по итогам региональных выборов команда Кириенко, работающая лишь с осени прошлого года, сможет сделать какие-то предварительные выводы о том, как строить кампанию, говорит близкий к Кремлю собеседник Русской службы Би-би-си.

Потому что надо держать интригу

Накануне глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова рассказала, что оппозиционер Алексей Навальный не сможет участвовать в выборах президента. После ее заявления накануне выборов осталась единственная интрига — когда о своем выдвижении объявит действующий президент, говорит Лисенкова.

"Путин не любит раньше времени раскрывать карты, даже когда риски для него невелики. Это бывает не только в политических вопросах. Его решения готовятся кулуарно, а потом общество или мир сразу ставятся перед фактом. Это такая перестраховка, характерная в том числе для силовиков, каковым Путин и был в прошлом", — говорит руководитель Центра экономических и политических реформ Николай Миронов.

"Путин прощупывает почву, узнает настроения, измеряет лояльность разных групп элиты, доверие социальных групп", — объясняет политолог. Затягивая старт кампании, президент ограничивает возможности тех, кто хотел бы использовать протесты оппозиции в свою пользу. "Против чего пока протестовать? Нет темы типа "нет четвертому сроку", — говорит Миронов.

Потому что такая традиция

17 последних лет, пока Владимир Путин находился у власти, российские руководители не объявляли о своих намерениях заранее. Кандидатура кандидата в президенты номер один держалась в тайне до последнего. В 2011 году о том, кто будет выдвигаться в президенты, Владимир Путин и занимавший тогда пост президента Дмитрий Медведев рассказали за полгода до дня голосования. До того и Медведев, и Путин, бывший тогда премьер-министром, уклонялись от прямого ответа на вопрос об участии в выборах.

Перед выборами 2008 года, когда Путин не мог баллотироваться по Конституции (до этого он занимал пост президента уже два срока), началась даже неформальная "гонка преемников": публично кандидата никто не называл, но комментаторы и чиновники давали понять, что президент выберет одного из двух вице-премьеров — Сергея Иванова или Дмитрия Медведева. Интрига разрешилась за три месяца до дня голосования: в декабре кандидатом в президенты объявили Медведева.

Потому что надо работать

Избирательная кампания мешает работать, не раз объяснял сам Путин журналистам.

"Суета вокруг выборов не способствует нормальной организации работы. Вот если мы сейчас дадим какие-то неверные сигналы, половина администрации и больше половины правительства перестанут работать в ожидании каких-то перемен", — объяснял нежелание заранее раскрывать карты Путин в апреле 2011 года (цитата по "Коммерсанту" ).

В 2017 Путин придерживается той же версии. "Все работать перестают, все начинают только носиться как ошпаренные по всяким редакциям, в интернете там туда-сюда шмыгать, и никто уже работать не хочет как следует. Поэтому чем позднее это начнется, тем лучше", — рассказал он руководителям информагентств во время встречи на Санкт-Петербургском экономическом форуме (цитата по ТАСС).

Официально избирательная кампания начнется после того, как Совет Федерации назначит выборы. Сенаторы должны сделать это за три месяца до дня голосования (то есть в начале декабря 2017 года). После этого начинается регистрация кандидатов.