Почему одни российские музыканты и артисты могут въехать на Украину, а другие — нет?

Вечером 3 июля стало известно, что украинские власти запретили въезд в страну российскому актеру Владимиру Машкову. Он собирался в Одессу на съемки продолжения сериала «Ликвидация», но попал в черный список из-за того, что ездил в Крым после 2014 года.

По украинскому законодательству въезжать на полуостров можно только с территории Украины, а не напрямую из РФ. Запреты на въезд для российских певцов, актеров и прочих знаменитостей носят на Украине массовый характер — но в то же время применяются бессистемно. ”Медуза” рассказывает, кто из российских исполнителей попал в черный список, а кому почему-то удалось этого избежать.

Без ”Дельфина”, ”Крематория” и Найка Борзова

За несколько недель до начала масштабного музыкального фестиваля Atlas Weekend, который второй год проходит в Киеве, въезд на Украину запретили группе ”Крематорий” в полном составе. Еще 4 июня организаторы фестиваля уверенно анонсировали выступление группы, она значилась в лайнапе фестиваля — но 8 июня было объявлено, что группе запрещено въезжать на территорию страны.

Причина — ”Крематорий” дал концерт в Крыму в марте 2015 года (при этом украинский закон о том, что посещать Крым можно только с территории Украины, тогда еще не был принят; президент Петр Порошенко подписал его 4 июня 2015-го).

На Atlas Weekend не смог приехать и солист ”Дельфина” Андрей Лысиков, хотя музыканты его группы в страну попали. ”Я был в Крыму, и меня не пустили в Киев. Есть такой закон, и он исполнен”, — сообщил Лысиков в фейсбуке. Выступление тем не менее состоялось: на экране, как в караоке, показывали слова песен ”Дельфина” — под аккомпанемент музыкантов их исполнили пришедшие на концерт зрители. Наконец, в последний день фестиваля, 2 июля, в Киев не смог попасть Найк Борзов; причина та же — он ездил в Крым.

Российская группа Anacondaz на Atlas Weekend выступила, однако при выезде с Украины музыкантов уведомили, что в будущем они не смогут попасть в страну — и снова из-за крымских гастролей.

Представители фестиваля отказались сказать ”Медузе”, что они думают о срыве выступления российских артистов и будут ли они приглашать их вновь. ”Давайте не мешать музыку и политику”, — сказал ”Медузе” PR-директор фестиваля Егор Кирьянов.

За что актеров и музыкантов перестали пускать на Украину

Первый список невъездных на Украину артистов, еще до появления закона о пересечении границы, был сформирован Киевом в 2014 году; в него попали те, кто ”поддержал агрессию России и оккупацию Крыма”. По сути, речь идет о списке из 500 деятелей культуры, которые в марте 2014-го подписали обращение к президенту РФ Владимиру Путину, поддержав его действия в Крыму и на Украине.

Позднее Киев начал включать в черный список и других артистов — в ответ на их гастроли в Крыму и на востоке Украины. В течение 2015-го на Украину ”за оголтелую пропутинскую пропаганду” не пустили певца Стаса Пьеху; из-за выступлений на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР персонами нон грата в Киеве стали Юлия Чичерина и бывший солист ”Агаты Кристи” Вадим Самойлов (его брату Глебу въезд разрешен).

Ясной логики во внесении артистов в список не прослеживается. Например, в марте 2016-го в страну не пустили российского рэпера Гуфа, который не выступал ни в ДНР и ЛНР, а в Крыму — до вступления закона в силу. Заявление в Службу безопасности Украины (СБУ) на Гуфа подали активисты движения ”Відсіч” (”Отпор”), которое выступает за бойкот российских товаров и знаменитостей. Певцу Шуре, который также в Крыму и самопровозглашенных республиках не был, но публично поддержал референдум о вхождении полуострова в состав России, запретили въезд по обращению в СБУ народного депутата Оксаны Корчинской (жена известного украинского радикального активиста Дмитрия Корчинского, главы организации ”Братство”).

Из-за посещения Крыма на Украину не смогли въехать певицы Лолита Милявская и Наталья Королева, у которых есть украинские корни. В январе 2017-го Королева из-за запрета не смогла посетить похороны своей бабушки в Киеве. В апреле 2017-го Милявскую сняли с поезда на границе, и она, записав гневное видеообращение, была вынуждена вернуться в Москву.

В мае 2017 года Киев не допустил к участию в ”Евровидении” российскую конкурсантку Юлию Самойлову — она посещала Крым с концертом в 2015-м. В министерстве иностранных дел России запрет назвали ”циничным и бесчеловечным решением”. Европейский вещательный союз, организующий конкурс, заявил, что Украина будет оштрафована ”за нарушение правил” проведения ”Евровидения”.

В списке тех, кому запрещен въезд в Киев, оказались не только граждане РФ. Одним из первых под закон о порядке пересечения границы с Крымом подпал солист американской группы Limp Bizkit Фред Дерст. Это произошло в декабре 2015-го; до этого Дерст публично высказывался в том духе, что он хочет переехать жить в Крым, и разворачивал на сцене российский флаг с надписью ”Крым = Россия”. В документе Службы безопасности Украины говорится, что въезд ему закрыли ”в интересах обеспечения безопасности государства”. В Крым Дерст не ездил.

В феврале 2016-го Украина отказала во въезде белорусскому певцу Максу Коржу — за выступления на полуострове. Корж подал на СБУ в украинский суд — и неожиданно выиграл: служба отменила постановление о запрете на въезд по собственной инициативе и без объяснения причин. 29 июня Корж выложил фотографии из Киева в своем инстаграме.

Запрет распространяется не только на музыкантов. В марте 2017-го отменились выступления телеведущей Анфисы Чеховой — скорее всего, из-за посещения Крыма в 2016 году (до этого она свободно приезжала на Украину); в мае в Киеве и Харькове должен был пройти спектакль ”Территория любви” — но труппу, в том числе актрису Елену Яковлеву, не пустили в страну.

Кто решает, кому можно выступать на Украине

В 2017 году информацию об исполнителях, выступавших в Крыму, начал публиковать украинский сайт ”Миротворец”, который курируется внештатным советником министра внутренних дел, депутатом Верховной рады Антоном Геращенко. Этот ресурс, по его собственному определению, — база ”сепаратистов и предателей”; изначально там выкладывали данные о бойцах ДНР и ЛНР.

Кроме того, ”Миротворец” в мае 2016-го опубликовал личные данные журналистов, которые работали в самопровозглашенных республиках, обвинив их в ”сотрудничестве с террористами”. В список попали более четырех тысяч человек; среди них — представители крупнейших изданий и информагентств мира, освещавшие конфликт с обеих сторон.

Артистов, посетивших Крым, на ”Миротворце” заносят в раздел ”Чистилище” — там есть, например, Сергей Шнуров и Полина Гагарина; в 2016 году они выступали на крымском фестивале ZBfest. В СБУ про запрет на въезд Шнурова и Гагариной ничего не говорили. В ”Чистилище” же оказался рэпер Баста (Василий Вакуленко) — из-за выступлений в Крыму. При этом Баста дал концерт в Киеве 17 июня 2017-го; 18 июня его выступление в Одессе было отменено организаторами, которые опасались беспорядков.

В июне 2017-го на джазовом фестивале во Львове выступал певец Митя Фомин (бывший солист группы Hi-Fi). В интервью телеканалу ”1+1” он сказал, что Крым — это российская территория, а сам он продолжает приезжать на Украину, несмотря на то что бывал на полуострове. После этого певца занесли в базу ”Миротворца”; Фомин уверяет, что не боится возможного запрета на посещение Украины. Интервью Фомина представители СБУ не комментировали.

”Вопрос запрета на въезд в Украину тем артистам, что ездили в Крым, — это вопрос времени. Их достаточно много, и мы не всегда успеваем своевременно собрать информацию. Если у нас есть стопроцентные доказательства, что иностранный гражданин был в оккупированном Крыму и нарушил закон, мы его не пускаем — или же решаем этот вопрос на выезде, как было с группой Anacondaz”, — объяснил ”Медузе” официальный представитель государственной пограничной службы Олег Слободян. В СБУ от оперативных комментариев отказались.

Украина планирует расширять черный список и дальше. Вице-премьер страны Вячеслав Кириленко предложил создать реестр организаторов, приглашающих артистов из России, которые нарушили украинские законы, — ”чтобы внимательно за ними следить”. В Верховной раде обещают запретить въезд группе Scooter, которая собирается выступить в Крыму летом 2017 года, — если музыканты въедут на полуостров со стороны России.

3 июля депутаты от националистической партии ”Свобода” зарегистрировали в парламенте законопроект о полном запрете гастрольной деятельности россиян на Украине — и украинцев в России.