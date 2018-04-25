Почему новый защитный саркофаг на ЧАЭС до сих пор не работает?

По словам Рыбалки, после того как арка была установлена на постоянные опоры, нужно было завершить крепеж специальных мембран, которыми арка жестко и почти герметически крепится к конструкциям объекта "Укрытие".

"Но главное, для надежной работы защитной арки нужно установить очень много технических систем: систему вентиляции воздуха, краны для дальнейшей разборки конструкций разрушенного саркофага. Нужны автоматизированные системы контроля радиационного фона, температуры. Нужно проложить кабели для электропитания техники, водоотводы, установить защиту от ударов молний, систему пожарной безопасности, некоторые другие системы. Только тогда можно будет говорить о сдаче арки в работу. Пока что эти работы не завершены", — констатирует инженер.

Объект "Укрытие" сам нуждается в защите

ГИЯР утверждает, что позитивные изменения от установки арки уже есть: в несколько раз уменьшился уровень радиации на площадке ЧАЭС, осадки через щели в корпусе саркофага не проникают внутрь, что предотвращает появление жидких радиоактивных отходов, ветер не разносит радиоактивную пыль по территории ЧАЭС.

Руководитель отдела энергетики общественной организации "Экодействие" Ирина Головко не вполне разделяет такой оптимизм. По ее мнению, конструкции старого саркофага под новой аркой хоть и укреплены, но полностью от разрушений не защищены.

"Если произойдет обвал нестабильной конструкции саркофага, поднимется радиоактивная пыль. Частично арка ее удержит, но поскольку системы вентиляции еще не сданы в эксплуатацию, утечка радиации за границы арки вполне возможна. Насколько вероятно такое обрушение? Как общественная организация мы не имеем доступа к такой детальной информации. Но мы знаем, что нестабильные конструкции там есть", — делится своими сомнениями эколог.

Тот факт, что системы пожарной безопасности или радиационного контроля внутри арки еще не готовы к работе, не влияет на безопасность объекта, утверждает Тамара Сушко, коллега Наталии Рыбалки. Под аркой работают охранные системы, установленные ранее для мониторинга состояния саркофага. "На ЧАЭС к безопасности отношение очень серьезное, — заверяет инженер. — Там работают системы контроля строительных конструкций, ядерной безопасности, сейсмического состояния. Новые системы контроля будут снимать показания уже под аркой во время демонтажа объекта "Укрытие".

Высокая радиация тормозит работу

Основная проблема, тормозящая сегодня работы на объекте, это высокое излучение, говорит Тамара Сушко. У стен саркофага, к которым крепят арку, очень высокий уровень радиации. Люди не могут долгое время находиться под воздействием излучения, иначе они будут поражены лучевой болезнью.

"До начала работ проводят обязательный мониторинг ионного излучения. Но в некоторых местах оно бывает выше предсказуемого. Снимают слой грунта или бетона, а под ним оказывается слой с повышенным радиационным фоном. В таком случае компания-подрядчик (совместное предприятие "Новарка". — Ред.) должна пересмотреть условия работы людей при новом уровне радиации и решить, какие средства защиты им нужны. Нужно разработать новые маршруты движения рабочих, чтобы свести степень их облучения до минимума. Это все требует времени", — объясняет эксперт ГИЯР.