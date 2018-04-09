"Почему не сам Путин?" Пресса и политики США о новых санкциях Вашигтона

"Опрос показывает, что Путин остается в США чрезвычайно непопулярным", — констатировал в конце марта политический сайт Hot Air, имея в виду последнее исследование Pew Research, согласно которому лишь 16% американцев относятся к президенту России благосклонно, тогда как 68% оценивают его действия отрицательно.

При этом американские демократы, которые десятилетиями относились к российским (а до того — советским) лидерам более положительно, чем республиканцы, сейчас настроены к ним еще более критически, чем их оппоненты.

Это, безусловно, следствие версии о возможном сговоре Дональда Трампа с Кремлем, которая активно пропагандируется американскими демократами (и симпатизирующими им СМИ) и которую расследует спецпрокурор Роберт Мюллер.

Поэтому неудивительно, что объявленные в пятницу американские санкции против целого ряда олигархов из ближайшего окружения Путина были встречены прессой и политикой США с почти единодушным одобрением.

Почему не самого Путина?

Критические комментарии сводятся к тому, что санкции не коснулись лично Путина, были введены не сразу, в результате чего у олигархов было время к ним подготовиться, а Трамп при этом вновь не сказал ни одного дурного слова о российском президенте, продолжает планировать встречу с ним один на один и по-прежнему надеется на то, что у США и России установятся приличные отношения.

По словам левого сайта Vox, после пятничных санкций надежды Трампа на нахождение общего языка с Путиным стали еще более призрачными. "Новые санкции Трампа против России показывают, что пропасть между ним и Путиным продолжает расширяться" — так озаглавлена статья обозревателя Vox Зишана Алима.

Как и в большинстве других статей по поводу новых мер американского минфина, в статье Алима фигурирует слово "агрессивный". Глава министерства Стивен Мнучин заявил в пятницу, что "русские олигархи и элиты, которые наживаются на этой коррумпированной системе, больше не будут ограждены от последствий дестабилизирующих действий своего правительства".

Алим цитирует неназванных экспертов, которые говорят, что "финансовый нажим на русских олигархов может привести к изменению политического курса Кремля. Они могут начать говорить Путину, что его агрессивная внешняя политика не стоит финансовых невзгод, которые они и — в более широком контексте — экономика России вынуждены будут из-за нее испытывать".

Другие эксперты

Корреспондент телекомпании Эн-би-си Александр Смит, очевидно, говорил с другими экспертами, потому что его статья, присланная из Лондона, озаглавлена так: "Эксперты говорят, что санкции на русских олигархов вряд ли серьезно отразятся на Путине".

Смит называет произошедшее "одной из самых агрессивных мер администрации Трампа против Москвы", но оговаривается, что "некоторые эксперты предупредили, что попытки оказать нажим на так называемых олигархов в краткосрочной перспективе причинят русскому президенту Владимиру Путину мало вреда и вряд ли приведут к значительным изменениям его курса, который в последние годы выводит Запад из себя".

"Я обеими руками за то, чтобы проучить этих коррумпированных олигархов, — заявил Смиту старший научный сотрудник пражского Института международных отношений Марк Галеотти. — Но если мы рассчитываем, что это заставит Путина призадуматься, то мы сильно ошибаемся".

"Нажим на путинских дружков должен быть равносилен нажиму на Путина, — пишет Смит. — По крайней мере, в теории". Но в действительности это не так.

Олигархи "очень, очень богаты, но над Кремлем они не властны", — сказал автору Галеотти, который советует отбросить устаревшие представления о роли олигархов в путинской России.

Удар в сердце путинского режима

Как Смит, так и ряд других американских журналистов пишут, что в первые годы после распада СССР люди, которые хорошо подзаработали на дележе государственных ресурсов, обладали серьезным влиянием. Ситуация, однако, изменилась с приходом Путина, который дал понять, что не будет этого терпеть.

"Сегодня — не ельцинский период, когда олигархи говорили президенту, что делать", — заявил Смиту директор лондонского аналитического центра RUSI Джонатан Эял.

С тем, что лично Путину санкции не навредят, не согласен его давний критик, британский инвестор Билл Браудер, написавший в "Твиттере": "Санкции США на путинских дружков бьют в сердце путинского режима. Путин использует доверенных олигархов для того, чтобы держать свое подпольное богатство. Поскольку он ценит деньги больше человеческой жизни, сигнал, который посылает эта акция, звучит громче любого другого".

Консервативный журнал Weekly Standard не исключает, что нынешний пакет санкций в потенциале может задеть Кремль не меньше, чем принятый в 2012 году "Закон Магнитского", инициатором которого был Браудер.

"Это то, что нужно было сделать Обаме в 2014 году после российского вторжения в Украину. Это задевает Путина и его дружков за живое", — заявил журналу инвестор.

Журнал отмечает, что в список россиян, попавших в санкционный список Обамы от 2014 года, попал ряд приближенных Путина, но в нем не было, например, главы "Газпрома" Алексея Миллера. В нынешнем списке он есть.

"Это не будет иметь грандиозных материальных последствий для людей, которые имеют дело с "Газпромом", — говорит Элизабет Розенберг, в прошлом занимавшаяся санкциями в минфине США. — Но это, по сути дела, предупредительный выстрел, сигнализирующий, что США нешуточным образом усиливают санкции".

По словам Брайана О'Тула, который в прошлом работал в отделе минфина по контролю над активами иностранцев, россияне, чьи авуары будут сейчас заморожены, могут столкнуться с непредвиденными проблемами.

Он упомянул миллиардера Геннадия Тимченко, попавшего под "украинские санкции" 2014 года. Тимченко поначалу надсмехался над заокеанскими репрессалиями, но потом не смог больше пользоваться своим частным самолетом, чье навигационное оборудование было американским.