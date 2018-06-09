Почему "Фейсбук" никогда не умрет

Несмотря на все скандалы последнего времени, связанные с фейковыми новостями и неправомерным использованием личных данных пользователей, очень сомнительно, что будущему этой соцсети что-то угрожает. Почему?

В 2004 году я только-только начал учебу в Индианском университете, когда впервые услышал про новый вебсайт для людей моего возраста.

Помню, как перед началом нового семестра переписывался с друзьями в мессенджере AOL (кто-нибудь помнит такой?), сидя в комнате общежития.

"Слышал про "Фейсбук"? — спросили меня. — Обязательно зарегистрируйся там. Это новый сайт для студентов".

А теперь перенесемся в апрель 2018-го: основатель и гендиректор "Фейсбука" Марк Цукерберг предстал перед Конгрессом США и отвечает на вопросы, пытаясь убедить законодателей в том, что его соцсеть, поначалу созданная для общения студентов, в настоящее время не представляет угрозы стабильности западной демократии и не относится к личной информации пользователей с пренебрежением.

На слушаниях в Конгрессе Цукерберг признал, что его компания делает недостаточно для того, чтобы предотвратить распространение фейковых новостей, вмешательство иностранных государств в выборы и утечку персональных данных.

Как вы, наверное, помните, в марте этого года выяснилось, что фирма Cambridge Analytica, занимавшаяся продвижением политической рекламы, получила доступ к данным почти 87 миллионов пользователей крупнейшей в мире соцсети — без их согласия на то.

Разразившийся скандал сотряс "Фейсбук" до основания и вынудил его основателя пересмотреть, как ведется этот бизнес.

В заключительном раунде своего "большого тура извинений" Цукерберг предстал перед Европарламентом и отвечал на еще более жесткие вопросы — Европа намерена принять новые законы в отношении хранения личных данных, причем самые строгие в мире.

14 лет назад мы с друзьями пользовались "Фейсбуком" для новых знакомств и обмена фотографиями со вчерашней вечеринки.

Эволюция этой соцсети происходила у меня на глазах — на глазах одного из первых нескольких тысяч пользователей "Фейсбука", и то, во что он превратился и как это делается, и захватывающе, и тревожно.

Каким образом простая университетская сеть выросла в такого монстра? Как ей удалось выжить и процветать, в то время как конкуренты (например, MySpace) потерпели поражение?

Почему, несмотря на продолжающиеся скандалы и постоянные изменения в интерфейсе, пользователи не уходят из "Фейсбука"?

И самый главный вопрос, который не отпускает меня: есть ли что-то, что в будущем остановит рост этой соцсети? Все чаще я прихожу к выводу, что нет.

Что случилось с MySpace и Friendster

Своим стремительным взлетом популярности "Фейсбук" во многом обязан тому, что появился в нужном месте и в нужное время.

"Friendster потерпел поражение именно поэтому — время было неподходящее, — говорит Берни Хоган, исследователь из Оксфордского института исследований интернета. — И дело не только в готовности людей общаться в соцсети, дело еще и в технической составляющей".

В самом начале XXI века просто еще не существовало тех разработок, которые ныне помогают бесперебойно функционировать "Фейсбуку".

Зато к 2004 году скорость интернет-соединения выросла, кодирование (основа всех вебсайтов) достигло нового уровня.

Чисто технические ограничения, которые не дали полноценно развиться таким "ранним" соцсетям, как Friendster и Friends Reunited, к выходу на арену "Фейсбука" были в основном преодолены.

Но те сайты расчищали "Фейсбуку" дорогу во времена, когда многие люди просто опасались сообщать о себе в интернете слишком много.

В 1990-х интернет-пользователей даже предупреждали, чтобы они не указывали свои настоящие имена в сети. Теперь же такие слова, как "селфи", официально вошли в Оксфордский словарь английского языка.

Говоря о Friendster и MySpace, Тим Хуанг, директор исследовательской программы "Искусственный разум" по вопросам этики и регулирования управления некоммерческой организации "Общество будущего", подчеркивает, что эти сайты приучили общество не бояться соцсетей.

К середине 2000-х "Фейсбук" уже мог позволить себе нанимать талантливых инженеров из Кремниевой долины, что помогло создать такую инфраструктуру сайта, которая могла выдерживать стремительно растущее число пользователей.

Ваша френдлента не сама научилась следить за собой, ее запуск потребовал от разработчиков создания алгоритмов, которые помогают выбирать наиболее интересные и ценные обновления из лент ваших друзей.

Однако Хуанг указывает и на другой серьезный фактор, сыгравший на руку "Фейсбуку" и приведший к его глобальному доминированию, — мобильные телефоны.

Во многих развивающихся странах люди выходят в интернет только с дешевых мобильников. И для них "Фейсбук" фактически олицетворяет весь интернет.

"Мы не должны недооценивать могущество мобильных телефонов, — говорит Хуанг. — Они сделали проникновение соцсетей повсеместным. Теперь соцсеть всегда с тобой, у тебя в кармане, что делает ее эффективной платформой для новостей и общения. В те времена, когда в интернет можно было выйти только со стоящего на столе компьютера, все это работало гораздо медленнее".

Девять жизней "Фейсбука"

По мере того, как "Фейсбук" покорял мир, росло и количество предсказаний его неминуемой смерти.

В одном исследовании 2014 года, подготовленном в Принстонском университете, прогнозировалось, что между 2015 и 2017 гг. "Фейсбук" потеряет 80% своих самых активных пользователей.

И это предсказывали задолго до скандала с Cambridge Analytica, так запятнавшего репутацию соцсети.

Так как же получилось, что "Фейсбуку" удалось достичь в своем бизнесе того, что можно назвать эквивалентом девяти жизней кошки?

Для начала отметим, что он настолько врос в цифровую экосистему XXI века, что теперь крайне трудно вычленить его оттуда.

Берни Хоган из Оксфорда называет эту концепцию "интероперабельностью" — это когда с помощью логина "Фейсбука" вы можете залогироваться на других сайтах и пользоваться их услугами.

"Буквально сегодня, чтобы купить билеты на концерт, я указал свой фейсбучный логин. Сейчас я не пользуюсь "Фейсбуком", но мне пришлось вспомнить свой логин. Де факто "Фейсбук" становится провайдером вашей интернет-идентичности".

Кроме того, как указывают психологи, "Фейсбук" удовлетворяет ряд базовых человеческих потребностей.

И как бы ни призывали отказаться от его использования такие общественные движения, как #DeleteFacebook, какую бы тревогу ни вызывали скандалы с незаконным использованием личных данных, люди просто не способны бросить его.

"Почти все возвращаются, — отмечает Каталина Тома, доцент Висконсинского университета. — Сайты соцсетей эксплуатируют то, что делает нас людьми: нам нравится быть на связи с другими".

Но, кроме того, есть и вполне конкретные преимущества от пользования соцсетями.

"Множество исследований показывают: чем активней люди пользуются "Фейсбуком", тем больший социальный капитал они приобретают — это то, что мы называем связью с другими людьми, — говорит Тома. — Тут и эмоциональная поддержка, и обращение за советом, и просьба порекомендовать что-то".

Все это заставляет людей возвращаться сюда снова и снова, несмотря на то, что порой они узнают из "Фейсбука", что кто-то живет куда лучше или интереснее, чем они сами.

"Им от этого плохо, но они все равно не могут остановиться", — комментирует Тома.

Для многих пользователей "Фейсбука" его плюсы перевешивают минусы: с его помощью можно найти старых друзей, новую работу, расширить свой бизнес. Так что ради этого можно терпеть все минусы.

Даже сразу после скандала, который был в заголовках новостей по всему миру, база пользователей сайта не уменьшилась настолько, насколько можно было бы ожидать.

Хоган указывает на противоречивую природу отношений между "Фейсбуком" и вашими личными данными. Пока нам нравится, что интернет всегда под рукой, такие узаконенные сущности как "Фейсбук" неизбежно будут влиять на нашу жизнь.

"Компании, стоящие за соцсетями, всегда будут стремиться использовать вас для собственного обогащения, — подчеркивает Хоган. — Они это и не скрывают. Это то, что сказал Цукерберг в Конгрессе: "Как вы зарабатываете деньги? — На рекламе".

Покойся с миром, "Фейсбук"?

Но и после скандала с Cambridge Analytica и извинений, которые Цукерберг принес 87 миллионам пользователей, чьи личные данные использовались без их согласия, эта соцсеть продолжает процветать и разрастаться.

Скотт Гэллоуэй, профессор маркетинга из Нью-Йоркского университета и автор книги "Большая четверка" о могуществе четырех ведущих технологических компаний мира, говорит: "Бизнес "Фейсбука" будет развиваться и дальше. Куда обращаются потребители, когда им надо выплеснуть свое негодование? В "Фейсбук" и "Инстаграм". И у рекламодателей тоже нет иного выбора — у "Фейсбука" 2,2 млрд активных пользователей ежемесячно".

Впрочем, это может измениться, если доллары рекламодателя последуют за представителями младшего поколения пользователей, покидающих платформу.

Это еще одна часто упоминающаяся причина упадка "Фейсбука": массовый уход поколения Z — тех, кому сейчас примерно 22 года и моложе.

Им нравится обмениваться тут же исчезающими посланиями — это автоматически делают такие мессенджеры как Snapchat.

Они не хотят выкладывать всё о себе в открытый доступ на "Фейсбуке", потому что там — их родители.

Исследовательская фирма eMarketer сделала в феврале прогноз: количество молодых пользователей "Фейсбука" продолжит резко падать.

2,8 млн американцев в возрасте 25 лет и младше в прошлом году отказались от "Фейсбука", и еще больше, как ожидается, покинет эту соцсеть в 2018 году.

Однако в том, что касается старших поколений, включая и пожилых пользователей, все стабильно.

Будущее этого сайта на самом деле будет зависеть от того, что правительства стран мира решат делать с растущей влиятельностью "Фейсбука" (или ничего не решат).

"Не думаю, что вопрос стоит так — что убьет "Фейсбук", — говорит Шерри Теркл, профессор Массачусетского технологического института. — Он, по-моему, сводится вот к чему: что заставит людей пользоваться "Фейсбуком" более ответственно?".

"Мы кое-что понимали о нем и раньше, но старались отгонять от себя эти мысли. Теперь больше не получится".

Действительно, сейчас мы знаем слишком много об опасности как утечек личных данных, так и фейковых новостей.

"Уже существует движение потребителей, требующее более приемлемых параметров. Люди требуют контроля за тем, как "Фейсбук" использует их данные. Они размещают в "Фейсбуке" только то, чем они действительно хотят поделиться".

Усугубляет ситуацию и тот факт, что "Фейсбук" в большинстве стран — монополия. (По ряду данных (май 2017 г.), в России по числу активных авторов первенство держит "ВКонтакте" — 25 722 000., на втором месте "Инстаграм" — 7 143 000., а "Фейсбук" лишь на третьем — 1 953 000. Согласно другому исследованию (2018 год), среди опрошенных россиян 63% заявили, что пользуются YouTube, 61% — "ВКонтакте". Про "Фейсбук" вспомнили 35% респондентов, про "Одноклассников" — 42%. -Прим. переводчика.)

"Сам размер "Фейсбука" и его финансовые возможности означают, что он может либо купить любого конкурента, либо успешно задушить его", — говорит Гэллоуэй, ссылаясь на примеры компаний WhatsApp и Instagram, которые в итоге были приобретены "Фейсбуком".

В настоящее время "Фейсбук" настолько врос в нашу повседневную жизнь, что трудно себе представить, каким образом можно от него избавиться.

"Скорее всего, случится другое: люди начнут понимать, что и экономике, и рынкам только на руку, если вместо одного огромного монополиста будет много более мелких фирм — это стимулирует инновации и создаст новые рабочие места", — подчеркивает Гэллоуэй.

Согласно экспертам, такой исход более вероятен, чем внезапный крах и полное исчезновение "Фейсбука" с лица земли.

Но для того, чтобы это случилось, правительства должны выработать новые правила, ограничивающие могущество "Фейсбука".

И хотя эта соцсеть удовлетворяет наши потребности в человеческом общении, сами ее размеры, огромная база пользователей и необыкновенная жизнестойкость требуют общественного контроля и пристального изучения — как уже начали делать в Европе.

"Нам нужен еще один боксер на ринге — тот, кто будет биться за интересы людей", — говорит Хоган.