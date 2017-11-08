Победы демократов в США: тревожный звонок для Трампа

Во вторник в США состоялись выборы губернаторов Нью-Джерси и Вирджинии и мэра города Нью-Йорка. На всех этих выборах победили демократы. Для республиканцев их победа стала тревожным звонком.

Хотя демократы выиграли в штатах, которые тяготеют к их партии, произошедшее стало для них большой психологической победой.

В Нью-Джерси, который давно является демократическим штатом, хотя последние годы там правил республиканец (бывший федеральный прокурор Крис Кристи), исход голосования предсказать было легко. От "красных" (так на американских политических картах обозначаются республиканцы) там баллотировалась его заместительница Ким Гуадано, которой Кристи оставил убогое наследство в виде рейтинга в 14%.

Этот рейтинг жерновом висел у Гуадано на шее, и ее давно списали со счетов, заранее отдав победу демократу Филу Мэрфи, который раньше работал в финансовой конторе Goldman Sachs и был при Бараке Обаме послом в Германии.

Победа была ожидаемой, но весьма сладкой для демократов, поскольку теперь Нью-Джерси сделается седьмым штатом Америки, в котором их партии принадлежат и губернаторский пост, и обе палаты законодательного собрания.

Для сравнения: у республиканцев таких штатов сейчас 26. Иными словами, несмотря на нынешний триумф, работы у демократов непочатый край.

С момента прихода Обамы к власти они утратили 13 губернаторских постов и около 900 мандатов в легислатурах штатов. Демократы не были в таком незавидном положении несколько поколений. Но лиха беда начало.

Уверенная победа

Исход выборов в Нью-Йорке тоже не оставлял сомнений, и на соперников нынешнего мэра — демократа Билла де Блазио — не только не ставили: их почти не знали.

За четыре года своего правления двухметровый де Блазио наговорил немало несуразностей и наломал немало дров. Он рвался убрать с Манхэттена экипажи на конской тяге, прижимал Uber, конкурировавший с политически влиятельными таксопарками, ругался с полицией и развел в городе бомжей, которые при его ближайших предшественниках Рудольфе Джулиани и Майкле Блумберге совсем было перевелись.

Де Блазио выполнил предвыборное обещание и приказал полиции поменьше останавливать на улице подозрительных юнцов, а также велел ей смотреть сквозь пальцы на мелкие правонарушения. Вопреки прогнозам консервативных исследователей и публицистов, преступность в городе продолжала сокращаться.

В других крупных городах Америки она заметно увеличивается. Возможно, очередь рано или поздно дойдет и до Нью-Йорка, но пока не дошла.

Посредством всяких манипуляций де Блазио резко сократил скорость движения на Манхэттене, но побочным эффектом этого замедления явилось сокращение ДТП со смертельным исходом.

Биржевой бум последних лет пролился на Нью-Йорк золотым дождем, который позволил де Блазио никому не отказывать.

Наконец, он баллотировался в одном из самых "синих" (то есть демократических) городов Америки. Его опять внесли в мэрию на руках.

Пурпурный штат

Выборы губернатора Вирджинии предсказать было сложно, поэтому они почти целиком оттянули на себя внимание СМИ. В прошлом Вирджиния была решительно "красным" штатом, но в последние годы сделалась, как здесь выражаются, скорее пурпурным.

Она является единственным южным штатом страны, в котором в ноябре прошлого года выиграла Хиллари Клинтон, а не Дональд Трамп.

Политически Вирджиния — это два штата в одном. Ее северо-восток включает предместья Вашингтона, где поселилось много выходцев из прогрессивных районов страны и с годами образовался оплот Демпартии.

Дональда Трампа в этих краях не выносят, и сейчас кандидату республиканцев Эду Гиллеспи там ничего не светило.

Он возлагал надежды на более сельский юго-запад Вирджинии, где республиканцы по-прежнему сильны. Беда Гиллеспи была в том, что этот регион менее густо заселен, чем либеральный северо-восток.

Гиллеспи был в прошлом главой Нацкомитета Республиканской партии, то есть представителем ее истеблишмента, которому Трамп объявил войну. Недаром Гиллеспи ни разу не пригласил его на свои предвыборные мероприятия, хотя тот бы с радостью пришел.

Гиллеспи долго отставал от своего соперника-демократа, бывшего военврача Ральфа Нортэма, который вырос в Вирджинии и обладает фирменным южным акцентом, тогда как Гиллеспи родом из Нью-Джерси.

Со временем Гиллеспи взял на воружение элементы трамповского популизма: ополчился на нелегалов, клеймил латиноамериканские банды MS-13 и выступал против снесения памятников деятелям Конфедерации южных штатов времен Гражданской войны.

Опросы показывают, что большинство жителей Вирджинии, где в Ричмонде располагалась столица Конфедерации, желают оставить памятники на месте.

Дела у Гиллеспи пошли на лад, и вечер вторника говорящие головы, в большинстве своем болеющие за демократов, провели в напряжении.

Несмотря на ливни, избиратели-демократы, которые часто пропускают такие выборы, на сей раз толпились на избирательных участках, и Гиллеспи проиграл демократу Мэрфи с разрывом в восемь процентных пунктов.

Демократы также сумели отвоевать много мандатов в нижней палате виргинской легислатуры и, возможно, нежданно-негаданно получили там большинство (в пяти округах разрыв столь мал, что там потребуется пересчет голосов, который и определит, кому достанется большинство; пока у демократов 48 мандатов, а у республиканцев — 47 из 100). Они впервые провели туда одного трансгендера.

Демократы, которые истосковались по победам, воспряли духом.